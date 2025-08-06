大人こそ似合う！【ZARA】40・50代のオシャ見え♡「ビーズバッグ」

夏らしい軽やかさに、ほんのりスパイスを効かせた華やかさが魅力のビーズバッグ。【ZARA（ザラ）】からは、可愛さとエッジを程よく効かせたアイテムが登場中です。繊細なビーズの可憐さと洗練されたデザインが、大人のコーデにマッチ。いつもの着こなしにさっと加えるだけで、周りと差のつくアクセントを添えてくれます。ぜひチェックして、夏の装いに取り入れてみて。

ナチュラルテイストが夏コーデに映える

【ZARA】「ビーズディテール入りクラッチ」\8,590（税込）

存在感のある横長フォルムに、ヤシの木モチーフの刺繍とビーズが美しく映えるクラッチバッグ。ナチュラルなコットン素材とグリーンの装飾が、夏らしいアクセントを添えます。ハードタイプのダブルハンドルは安定感があり、高さ12.5 × 幅31 × マチ7.5cmと、小物が収まるサイズ感も魅力。取り外し可能なチェーンストラップ付きで、肩掛けも手持ちも楽しめる仕様も嬉しいポイントです。

エッジの効いたバッグで夏コーデを更新

【ZARA】「ビーズ付き生地バケットバッグ」\10,990（税込）

高さ17 × 幅12 × マチ12cmと小ぶりながら、存在感のあるバケットバッグ。格子状に刺繍されたビーズと貝ビーズの装飾、木製のトップハンドルが印象的な一品です。シックなワンピースにはもちろん、ナチュラルな装いにもさりげなくなじみ、アクセサリー感覚で取り入れやすいのが魅力。内ポケットも備えているため実用性も申し分なく、街歩きからリゾートまで幅広く活躍してくれます。

夏の装いに爽やかなアクセントをプラス

【ZARA】「ビーズクラッチ」\10,990（税込）

ブルーとホワイトの爽やかなコントラストが夏の空気に映えるクラッチバッグ。カジュアルなデニムスタイルやワントーンコーデにさっとプラスするだけで、リラクシーな着こなしを華やかに引き締めてくれそうです。高さ13 × 幅23 × マチ9cmのコンパクトなサイズ感は、気軽なお出かけにもぴったり。取り外し可能なメタルストラップ付きで、肩掛けも手持ちも自由自在に楽しめるのも魅力です。

モノトーンでつくる大人の洗練バランス

【ZARA】「メッシュビーズバッグ」\8,590（税込）

メッシュ地にフラワーモチーフのビーズ刺繍をあしらった、表情豊かなショルダーバッグ。モノクロのコントラストが甘さを抑え、大人の装いにすっと溶け込みます。高さ19 × 幅28cmの程よいサイズ感で、ストラップにもビーズが施された細やかなディテールも魅力。ミニマルなワンツーコーデや、モノトーンの着こなしに添えるだけで、旬の雰囲気がぐっと引き立ちます。くたっとした素材感は、ボリュームのあるスカートやワンピースにも軽やかに馴染んでくれそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S