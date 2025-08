親子向けAIイベントを初開催！親子Mirai Canvas

2025年7月、すべての子どもに「かけがえのない体験」を届けたいという想いから、一般社団法人 親子Mirai Canvasが設立されました。

親子Mirai Canvas

2025年7月、すべての子どもに「かけがえのない体験」を届けたいという想いから、一般社団法人 親子Mirai Canvasが設立。

ひとり親家庭で育った代表自身の原体験をもとに、経済的な事情で旅行や習い事などの体験機会に恵まれなかった子どもたちへ、“思い出というギフト”を届ける活動を展開していきます。

その第一歩として、AI教育・DX人材育成を手がける株式会社ウォーカーと共催で2025年8月17日(日)、東京都千代田区にて親子向けの生成AI×3Dワークショップを開催します。

■ビジョン:「たのしいね!をすべての親子に。」

「一般社団法人 親子Mirai Canvas」は、親子が一緒に笑い、学び、挑戦できる社会を目指して、以下のような活動を今後展開予定です。

経済的困難を抱える家庭向けの親子体験イベント、就労・学び直し支援の提供、行政・企業との協働による地域活性事業、“思い出というギフト”を、あらゆる家庭に届けていくことが、当法人のミッションです。

■第一弾イベント:「生成AI×3D」体験で夏休みに思い出を

設立記念イベントとして開催されるのが、親子で楽しむ生成AIワークショップです。

本ワークショップでは、子どもたちが「こんなキャラクターがいたら楽しいな」と想像した「理想の相棒」を、最新の生成AI技術を使ってイラスト化し、さらにそれを3Dモデルとして立体化するプロセスを体験します。

親子で協力しながら、AIに指示を出して絵を描かせたり、キャラクターに命を吹き込むような3Dモデリングの基本に触れることで、創造力はもちろん、未来を支えるテクノロジーへの興味と理解を深めます。

イベントの様子

【イベント概要】

開催日時:2025年8月17日(日)10:00〜12:00

会場 :リアライズ神田ビル4階(東京都千代田区神田須田町1-13-7)

リアルタイム配信(Zoom)もあり

対象 :小学生とその保護者(1組2名)

定員 :先着15組

参加費 :一般社団法人 親子Mirai Canvasの公式LINEからの申込で参加費無料

※3Dプリント希望者は別途実費

申込方法:一般社団法人 親子Mirai Canvas公式LINE

お友達追加後、「親子AI体験参加希望」と記載して送信してください。

【ワークショップの内容】

・生成AIで「理想の相棒」を創造

お子さまが想像したキャラクターをAIがイラスト化。

さらに3Dモデリングで立体化し、デジタルの世界で動かします。

・3Dプリンターで“かたち”にする感動

希望者は、自分の作品を3Dプリントして持ち帰ることも可能(※別途実費)。

「思い出」が“現実に残る”体験へ。

・AI初体験でも安心の進行

専門スタッフが、子どもにも分かりやすくサポート。

AIや3Dが初めてでも安心して参加できます。

初心者向けに構成された内容なので、AIや3Dが初めてのご家庭でも安心して参加できます。

夏休みの自由研究のテーマ探しにもぴったりな、親子で創造する特別な「思い出体験」ができます。

親子でAIを学べるワークショップ

【共催】

株式会社ウォーカー(本社:東京都文京区)

AI教育・DX人材育成を手がける教育系企業。

学生向けDXプログラム「Digitech Quest」や、親子AIコミュニティ「AIフレンズ」を運営。

