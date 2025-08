ハッピーセット「ポケモン」8月8日発売、ピカチュウなどおもちゃ全9種、ポケモンカードの週末プレゼントも/マクドナルド

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は8月8日から、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「ポケモン」のおもちゃ第1弾(全4種)の提供を開始する。

提供期間は8月14日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

あわせて、8月9・10・11日の3日間は、ハッピーセットを1つ購入につき、ポケモンカード2枚セットを配布する週末プレゼントキャンペーンも行う。おもちゃ・ポケモンカードの種類は、あらかじめ封入されているため、ランダムで選べない。

〈ひみつのおもちゃ含む全9種をラインアップ〉

「ハッピーセット」は、ハンバーガーやチキンマックナゲットなどのメインメニュー、サイドメニュー、ドリンク、おもちゃまたは絵本、図鑑、マンガがセットになった子ども向けメニュー。250通り以上の組み合わせから選べる。店頭価格は税込510円〜。

マクドナルド「ハッピーセット」イメージ

マクドナルドでは、ハッピーセットに付くおもちゃを、子どもの発達支援の専門家とともに開発している。今回のおもちゃは、「ポケモン」の世界を思い浮かべて、手指を動かし、仕掛けの仕組みや働きを考えながら遊べるおもちゃとなっている。

ハッピーセット「ポケモン」おもちゃのラインアップは、おもちゃ8種+「ひみつのおもちゃ」1種の全9種。ピカチュウやイーブイをはじめ、10月16日発売のポケモンの新作ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』に登場するメガルカリオ、メガリザードンXなど“メガシンカ”を遂げたポケモンも登場する。

マクドナルド ハッピーセット「ポケモン」

〈第1弾(8月8日〜8月14日)ハッピーセット「ポケモン」〉

第1弾のおもちゃは以下の4種類。「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」「ゼニガメのモンスターボールローラー」「ヒトカゲのくるくるスピナー」「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」。

マクドナルド ハッピーセット「ポケモン」第1弾 おもちゃの箱

◆ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ

立体のピカチュウをモチーフにした手転がしのおもちゃ。ローラーがついており、しっぽが前後に動きながら前に進む仕掛け。

ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ

◆ゼニガメのモンスターボールローラー

モンスターボールに乗ったゼニガメの手転がしのおもちゃ。ゼニガメが前後に動く仕掛け。

ゼニガメのモンスターボールローラー

◆ヒトカゲのくるくるスピナー

ヒトカゲを台座に取り付け、手で回すとコマのように回るおもちゃ。ヒトカゲを台座から取り外して、ごっこ遊びも楽しめる。

ヒトカゲのくるくるスピナー

◆メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー

モンスターボールが描かれた付属のカードを的にして、ディスクを飛ばして遊ぶおもちゃ。土台にディスクをセットし、台座の後ろ側にあるボタンを押すと、ディスクが飛び出す仕掛け。

メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー

〈第2弾(8月15日〜8月21日)ハッピーセット「ポケモン」〉

第2弾のおもちゃは、以下の4種類に「ひみつのおもちゃ」1種を合わせた5種を取りそろえる。

ハッピーセット「ポケモン」第2弾おもちゃの箱、ひみつのおもちゃ1種

◆ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー

ピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃ。手で押すとモンスターボールに乗ったピカチュウが左右に揺れる仕掛け。

ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー

◆イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー

イーブイを揺らすと切り株からシャカシャカと音が鳴るキーリング。クリップがついており、洋服やカバンに付けることができる。

イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー

◆フシギダネのモンスターボールローラー

モンスターボールに乗ったフシギダネの手転がしおもちゃ。フシギダネが前後に動く仕掛け。

フシギダネのモンスターボールローラー

◆メガリザードンXのくるくるスピナー

メガリザードンXのパーツを台座に取り付け、手で回すとコマのように回るおもちゃ。パーツを台座から取り外して、ごっこ遊びも楽しめる。

メガリザードンXのくるくるスピナー

第3弾(8月22日開始)では、第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つを配布する。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃを配布する場合がある。

〈週末プレゼントはポケモンカード2枚セット〉

8月9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)の3日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セットを配布する。カードの配布は数量限定で、なくなり次第終了。なお、この3日間は1人5セットまでの購入制限を設ける。

ポケモンカード2枚セットの内容は、必ずもらえるオリジナルイラストの「ピカチュウ」1枚+全5種(ニャオハ・ホゲータ・クワッス・ラルトス・リオル)の中からランダムで1枚。

必ずもらえるオリジナルイラストの「ピカチュウ」ポケモンカード

ポケモンカード ランダム全5種「ニャオハ」「ホゲータ」「クワッス」「ラルトス」「リオル」

なお、オリジナルイラストのピカチュウは、既存のポケモンカードゲームに収録されている「ピカチュウ」と同じテキストを持つカード。同ポケモンカードは今後、別の方法で配布される可能性がある。

【クレジット表記】

◆ポケットモンスター

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

◆ポケモンカード

(C)2025Pokémon. (C)1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.