真珠の魅力をじっくり楽しめる！SPOPEL(スポペル)／PELMOIR(ペルモワ)「Summer Pearl Festival」

スピカが運営する、あこや真珠を使用したパールジュエリーを販売している真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」と「PELMOIR(ペルモワ)」の2店舗で、夏のスペシャルイベント【Summer Pearl Festival】を2025年7月19日から8月31日まで開催します。

期間中は、来店で参加できるお得な企画も用意されています。

2025年の夏は、SPOPELとPELMOIRで「体験」と「オリジナル」を通じた特別な時間を楽しめます。

【イベント内容】

開催期間:2025年7月19日(土)〜8月31日(日)

■SPOPEL

「珠から選ぶカスタムオーダー」

本物のあこや真珠を実際に手に取って、選んだ珠でオリジナルアイテムにできるあなただけのカスタムオーダー。

シンプルなものから、個性派アイテムまで。

その場でお仕立て可能なアイテムも多数用意されています。

真珠の見方やアイテムの選び方に迷われている方には、スタッフが丁寧にサポートします。

一つとして同じものがない真珠の魅力をじっくり楽しめます。

■PELMOIR

「パールすくい&オリジナルアクセ」

スプーンですくいあげた本物のあこや真珠や天然石をそのままアクセサリーにできる、金魚すくいならぬ、パールすくいを開催します。

お客様がすくった素材で、ご希望のデザインにスタッフが即日仕立てます。

偶然の出会いが生む特別なアイテムは、夏の思い出づくりにもぴったり。

余った素材は可愛いボトルに入れてお持ち帰りいただけます。

涼しげなインテリアにも活用できます。

ご家族やお友達と一緒に、ぜひ参加してください。

スタンプラリー&スクラッチ

イベント期間中、PELMOIRとSPOPELの両店舗でスタンプラリーを開催!

2店舗分のスタンプがそろった方には、スクラッチカードをその場でプレゼント。

スクラッチ内容:

└ 特別賞:ガチャ1回無料券

└ A賞 :1,000円券(※税込5,000円以上の購入で利用可)

└ B賞 :500円券(※税込3,000円以上の購入で利用可)

└ C賞 :100円券(※税込1,000円以上の購入で利用可)

イベント詳細はこちら: https://www.spopel.jp/view/news/20250713143617

SPOPEL & PELMOIR

神戸の真珠専門店 SPOPEL(スポペル)

【『SPOPEL(スポペル)』について】

神戸の真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」は「365日、あらゆるシーンで華やげるパール」をキーワードに日常の気分を上げるカジュアルなパールジュエリーを展開しているブランド「SPOPEL(スポペル)」と、フォーマルラインの「SOPEL BRIDE(スポペルブライド)」、さらに、バロックパール(歪な真珠)を活かしたデザインのメンズパール・ジェンダーレスパールをメインにしたブランド「DODY-P(ドディーピー)」を展開しています。

店舗名 : 神戸の真珠専門店 SPOPEL(スポペル)

所在地 : 〒650-0021 神戸市中央区三宮町2丁目10-21-2

営業時間 : 11:00〜19:00 ※営業時間は変動する場合があります。

1階フロア: カジュアルジュエリー販売・オーダー対応

2階フロア: フォーマルジュエリー販売・コレクション展示など

“おみやげパール”専門店 PELMOIR(ペルモワ)

【『PELMOIR(ペルモワ)』について】

神戸三宮センター街にある店舗には、お土産としても気軽に手にしていただける魅力的な商品が並びます。

カジュアルなパールアクセサリーに加えて、日本らしい水引きとあこや真珠をポップに掛け合わせたお守りやラゲッジタグなど種類も豊富です。

自社で養殖、加工を行ったパールを使用するからこそ可能となる、バリエーション豊かなパール製品を展開しています。

店舗名 : PELMOIR(ペルモワ)

所在地 : 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目10-23

営業時間 : 11:00〜19:00 ※営業時間は変動する場合があります。

1階フロア: カジュアルジュエリー、お守りなどを販売

