¡Ö¤¢¤ó¤¿»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¡×°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¶²ÉÝ¡Ä°¼Á¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥ß¥ó¥È(@minto_suga22)¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ì¡²è¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¡©¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼¤á¤µ¤»¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤ÎDM¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¼ÂÏÃ¡ª
Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿DM¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¡©¡×¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ°·¤ï¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬½Å¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òºîÉÊ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾º²Ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
DM¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºî¼Ô¤Î¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀµÂÎ¤¬Áá¡¹¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÎ¸³¼ÔÍÍ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤¹¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ë¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áê¼ê¤¬Ë¹»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¢¤ÏÎ©¤Ä¤±¤ÉÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤é¤»¤¿¤À¤±¤Ç»É¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤â¶²ÉÝ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ªËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ó¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ðÊó¤Þ¤ÇµÒ¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¾å»Ê¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÎÅ¹Ä¹¤ÏÍê¤ì¤ëÊý¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¾å»Ê¤¬Íê¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤¹¤°¼¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤Î¿¿Áê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¡©¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥ß¥ó¥È(@minto_suga22)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£