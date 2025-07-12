秋田vs熊本 スタメン発表
[7.12 J2第23節](ソユスタ)
※18:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 5 長井一真
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 31 石田凌太郎
MF 80 小野原和哉
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 18 川本梨誉
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 25 小林慶太
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
※18:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 5 長井一真
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 31 石田凌太郎
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 18 川本梨誉
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 15 三島頌平
MF 25 小林慶太
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武