名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2025年7月1日(土)から9月12日(金)までの期間限定で、フレグランスメゾン「グタール」とコラボレーションした「プチシェリー’ピーチ&ローズ’アフタヌーンティー」を開催しています。

ムースやヴェリーヌ、マカロンなど、旬のピーチや洋梨、薔薇をふんだんに使ったスイーツ6種と、シェフ特製の3種のセイボリー、スコーンが5段スタンドで提供されるアフタヌーンティーです。

ドリンクは、マリアージュフレールのお茶をスタンダードプランなら1杯、ティーセレクションプランなら飲み放題で楽しめます。両プランともに、そのほかの紅茶・コーヒーはおかわり自由です。

グタール (GOUTAL)は、創業者であり調香師でもあったアニック・グタールが1981年にパリで創設した、独立系パフューマーの草分け的ブランド。今回のアフタヌーンティーは、グタールのアイコニックなフレグランス「プチシェリー」の香りにインスパイアされた内容となっています。

今回はスペシャルデザート+スペシャルドリンクのオプション付きプランを利用したので、最初にスペシャルドリンクが運ばれてきました。スペシャルドリンクは、白桃のピューレやピーチネクターにスパークリングワインとグレナデンシロップをブレンドした「ベニーモクテル」(ノンアルコール)。桃の甘さとグレナデンシロップの甘酸っぱさがよく合う、さわやかな飲み口です。

ストリングスホテル 名古屋のアフタヌーンティースタンドは以前は3段でしたが、現在は5段のものになっています。とても華やかで、運ばれてきたときに「わっ」と思わず声が上がりました。スタンドの1、2、3段目にスイーツ、4段目にセイボリー、5段目にスコーンが盛り付けられています。(※写真は2名分)

スタンド1段目には、桃と薔薇のヴェリーヌと薔薇とラズベリーのタルト。ピンクのローズクリームを絞ったタルトには薔薇の花びらがあしらってあり、とてもかわいらしいです。

ヴェリーヌは味わいの異なるものを層に重ねたグラスデザートです。エキューム(泡)とジュレの食感も楽しい、暑い季節にぴったりのデザートです。

スタンド2段目には、薔薇と洋梨のレアチーズテリーヌと桃マカロン。

薔薇と洋梨のレアチーズテリーヌは、洋梨の甘みと酸味が上品な味わいです。桃マカロンは表面はさっくり、内側はねっとりとしており、口の中でとろける濃厚な味わいを堪能できます。

スタンド3段目には、桃のムースと桃とグリークヨーグルト。

クリーミーな舌触りの桃のムースの中心には、ライチのジュレが詰まっています。グリークヨーグルトはほとんど甘みがなく、もっちりした食感で、まるでフレッシュチーズのようです。

スタンド4段目には、トリュフとタマゴのグージェールと、とうもろこしとクリームチーズのプティキッシュ、オマール海老とブロッコリーのアスピック。

グージェールはチーズを混ぜた風味の良いシュー皮のことで、甘くないおかずシューといったところ。トリュフがふわりと香り、タマゴのコクが楽しめます。

スタンド5段目には、ホテル内のベーカリーで焼き上げるスコーン(ミルク/紅茶)。三角形のスコーンはやや小ぶりでやわらかめの食感です。

コンディメントは、ゲランドの塩入りクロテッドクリーム、桃のジャム、ブルーベリージャムの3種類。好きなものをスコーンにつけていただきます。やさしい甘さのスコーンと塩みのあるクロテッドクリームは相性抜群なので、ぜひ試してみてください。

アフタヌーンティーのドリンクは、マリアージュフレールティーセレクションより、スタンダードプランは1杯、ティーセレクションプランは飲み放題で楽しめます。上写真はマリアージュフレールの代名詞とされる「マルコポーロ」。アジアの花と果物がハチミツやヴァニラ、キャラメルを思わせるなめらかな味わいのお茶です。

マリアージュフレールティーセレクションには、澄んだ緑碧玉のような水色でオレンジの花のような香りの「シルバーリンデン」、高貴なベルガモットの香りの「パリ アールグレイ」、チョコレートとカラメルが香るアッサム紅茶ブレンド「ウエディング インペリアル」などがそろっています。

スタンダードプランとティーセレクションプランのどちらでも、コーヒーや紅茶、ハーブティー、ソフトドリンクなどはおかわり自由です。

オプションのスペシャルデザートは、桃のジュレや桃のスープ、桃の果実、ミルクアイスで仕上げた、ローズ模様のチュイルが美しい「薔薇香るピーチメルバ」。

添え付けの甘酸っぱいシロップをたっぷりかけて、ミルクアイスや桃の果実に絡めて口に運ぶと、至福のおいしさが味わえます。チュイル(薄焼きクッキー)を途中でかじるのもおすすめです。

最後に、うれしい情報をひとつ。このグタールとコラボをしたアフタヌーンティーを注文すると、「プチシェリーオードパルファム」のサンプルスプレー(1.5ml)のプレゼントがもらえます。

そして、アフタヌーンティー + スペシャリテ + スペシャルドリンクのセットプランを注文すると、さらに人気のフレグランスサンプルのセットやオリジナルポーチなどを含む「スペシャルギフトセット」をプレゼント。どちらも先着順、無くなり次第終了なので、気になる方はお早めにどうぞ。

窓の外にストリングスホテル 名古屋のシンボルである大聖堂が見えるロマンティックな空間でいただく旬の味覚たっぷりの贅沢なアフタヌーンティーセット。11:00から21:30まで利用できるので、ライトアップされた大聖堂を眺めながらのナイトアフタヌーンティーもおすすめです。

開催期間:2025年7月1日(土)〜9月12日(金)

営業時間:11:00〜21:30(L.O.20:00) カクテルタイム 17:00〜

詳細は公式サイトの「プチシェリー’ピーチ&ローズ’アフタヌーンティー」ページで確認できます。

(アフタヌーンティー + スペシャリテ + スペシャルドリンクのセットプランは前日までの要予約)

Post: GoTrip! https://gotrip.jp/ 旅に行きたくなるメディア

名称 ストリングスホテル 名古屋

所在地 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト ストリングスホテル 名古屋 プチシェリー’ピーチ&ローズ’アフタヌーンティー

The post 夏をさわやかに彩る、ストリングスホテル 名古屋の「プチシェリー ピーチ&ローズ アフタヌーンティー」 first appeared on GOTRIP!.