日向坂46の河田陽菜、富田鈴花、郄橋未来虹、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30〜11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。7月4日(金)の放送は、富田鈴花と山下葉留花の2人でお届け! ここでは、7月23日(水)に開催される「Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV」や8月5日(火)発売の富田鈴花ファースト写真集「鈴花サーキット」ついて語りました。

富田:お知らせです! 7月23日に富田鈴花ソロライブ「Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV」開催決定〜!山下:ヤッター! 本当にうれしい、おめでとうございます!!富田:ありがとう〜! 会場は立川ステージガーデンで、ここは「Love yourself!」のMVで3列目のメンバーが踊っていたところの奥側の会場みたい。山下:お! めっちゃ思い出の場所じゃないですか。富田:そうだね、(卒業前の)最後のシングルで撮らせていただいた場所でやらせていただきます。山下:絶対に行きたい!富田:そして全国、いや全世界、いや全宇宙にいる富田鈴花ファンの皆さま、お待たせいたしました。8月5日に富田鈴花を100%盛り込んだファースト写真集を発売することになりました!――ここで、ファースト写真集「鈴花サーキット」の概要を山下が紹介。山下:卒業を目の前にした富田鈴花が、オーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。陽光が降り注ぐゴールドコーストをスタートして海岸沿いを北上し、“楽園”を意味する美しき島「クガリ」へと向かいます。雄大なロケーションのなかではしゃぎ、心から旅を楽しむ富田鈴花の素顔が詰まったロードムービーのような一作となります。“写真集を発売します!”っていうお話があってから、写真集を撮りに行くまでの期間って何をされていました?富田:まず写真集を撮影するのが決まったのが去年なの。山下:え!? そうだったんですね。富田:そう、だから(撮影が始まるまで)結構時間があったので、まず運動して、食べ物の制限は全然していなかったけど、プレッシャーで“今日はこのあたりでやめておこう”みたいな、ちゃんとリミッターをかけていた状態でずっと過ごしてた。私はいつも、そういうのが外れちゃうタイプなんだけど。山下:へぇ〜! じゃあ最高傑作の鈴花さんが見られるということですか?富田:うん、私が一番納得できる体型で臨みたいなと思ったから“そんなに痩せすぎなくてもいいかな”って思ったんだけど、トレーニングは結構ちゃんとした! ということで、これから解禁されていく写真もたくさんあるので、お楽しみに!



