¡ÚÂ®Êó¡Û´Ñ¸÷µÒ¤Î¡È³°ÌÈÀÚÂØ¡É¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡¡·Ù»¡Ä£¤¬¡Ö½»½ê³ÎÇ§¡×¸·³Ê²½¤Î²þÀµ°Æ¸øÉ½¡¡10·î1Æü»Ü¹ÔÊý¿Ë¡¡ÃÎ¼±³ÎÇ§¤Î»î¸³ÌäÂê¡È50Ìä¡É¤ËÁý²Ã¡¡µ»Ç½³ÎÇ§¤ÎºÎÅÀ¤â¸·³Ê²½
³°¹ñ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¡¢½»½ê³ÎÇ§¤ò¸·³Ê²½¤·¿½ÀÁ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ÎÄó½Ð¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¡£·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÇÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï6Ëü8623¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢2015Ç¯¤Î2Ëü8886¿Í¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç2.3ÇÜ°Ê¾å¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬1Ëü6681¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤¬1Ëü5251¿Í¡¢´Ú¹ñ¤¬4901¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1933Ç¯¤«¤é±¿ÍÑ³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤â¤È¤â¤È³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬µ¢¹ñ¸å¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÃ»´üÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¡£
¤³¤Î¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±³ÎÇ§¤ÎÌäÂê¤¬´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÂÚºßÀè¤ò½»½ê¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤·¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î·ï¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë7286·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ³°¤ËÅ¾½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ä³°¸ò´±¤Ê¤É¤òÎã³°¤È¤·¤Æ½»½ê³ÎÇ§¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ÎÄó½Ð¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±É¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃ»´üÂÚºß¼Ô¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö°ì»þÂÚºß¾ÚÌÀ¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤ÐÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Îã³°¤È¤Ê¤ë¡¢¢§¹ñ³°¤ËÅ¾½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡×¤È¡Ö°ì»þÂÚºß¾ÚÌÀ¡×¤ò¡¢¢§³°¸ò´±¤é¤ÏÂç»È´Û¤ä³°Ì³¾Ê¤Ê¤É¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¿ÈÊ¬¤ä½»½ê¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤ÐÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¤¢¤¹¡Ê11Æü¡Ë¤«¤éÍè·î9Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢10·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤Î³ÎÇ§¤â¸·³Ê²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¡Öµ»Ç½³ÎÇ§¡×¤Î3³äÄøÅÙ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÎ¼±³ÎÇ§¡×¤Î¤ª¤è¤½9³ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÃÎ¼±³ÎÇ§¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Ð¥ÄÊý¼°¤Ç10ÌäÃæ7ÌäÀµ²ò¤·¤¿¤é¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÌäÂê¿ô¤ò50Ìä¤ËÁý¤ä¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÌäÂê¤òÇÑ»ß¡£¹ç³Ê´ð½à¤Ï¡¢¿·µ¬¤ÇÌÈµö¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀµÅúÎ¨90%°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤ä°ÂÁ´¤Ê±¦º¸ÀÞ¤ÎÊýË¡¡¢Æ§ÀÚ¤Ç¤Î°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµ»Ç½³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ì»þÄä»ß¤äS»ú¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤òÀµ¤·¤¯ÄÌ²á¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¿·µ¬¤ÎÌÈµö¼èÆÀ»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿³ºº¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¡Ö½»½ê³ÎÇ§¤äÃÎ¼±¡¢µ»Ç½³ÎÇ§¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼ê¤Î»ö¸Î¤òËÉ»ß¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
¥Í¥¸,
ÂçÁ¥,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×,
ºë¶Ì,
Áòº×,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Û¥Æ¥ë