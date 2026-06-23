「“こりん星”からきたりんごももか姫」という設定で活動していた小倉優子が、デビュー当時を回顧。26歳でキャラから脱却した小倉が、「私ももうちょっといけた」と思わされたという共演者を明かした。『これ余談なんですけど・・・』(C)ABCテレビかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10〜24:17)。6月24日の放送には、小倉優子