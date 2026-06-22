藤田医科大病院（愛知県豊明市）は２２日、病気などで子宮がない女性が出産を目的に第三者から提供を受ける「子宮移植」について、国内初となる臨床研究の実施に向けた議論を始めたと発表した。同日、ワーキンググループ（作業部会）の初会合を開いた。研究計画は年内に学内の審査委員会への申請を目指し、数年以内を目標に３人の患者を募集する。同病院によると、生まれつき子宮がない「ロキタンスキー症候群」などの２０〜３