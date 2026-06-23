沖縄県は23日、住民を巻き込み20万人以上が犠牲となった沖縄戦の終結から81年となる「慰霊の日」を迎え、激戦地となった糸満市で追悼式を開いた。出席した高市総理大臣は、「今日、私たちが享受している平和と繁栄は、この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と沖縄の歩んだ筆舌に尽くし難い苦難の歴史の上に築かれたものです。そのことを改めて深く胸に刻みながら、静かに頭を垂れたい」と、弔意を示した。「『二度と戦争の惨禍を繰