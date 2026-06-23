〈主人公自身は戦わないし、レベルアップもしない…『ポケモン』が過去の名作RPGと異なる戦闘システムを採用した“納得せざるをえない理由”〉から続く1997年4月に放送が始まったTVアニメ『ポケットモンスター』。順調に高視聴率を記録する大ヒットとなったが、同年12月、視聴者が光過敏性発作を起こす「ポケモンショック」が発生。番組は放送休止に追い込まれ、社会的なバッシングの危機に直面した。【写真】この記事の写真を見