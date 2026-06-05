事故現場から移動されたマイクロバス＝5月6日、福島県郡山市磐越自動車道のマイクロバス事故は6日で発生1カ月。走行状況を示す客観証拠が乏しく、福島県警による原因の究明は難航している。容疑者には無許可で人を乗せて対価を得る「白バス」行為の疑いもあるが、運行会社の社員ではなく、金銭のやりとりをつかむのが「とても難しい」（捜査関係者）。捜査は長期化が予想される。捜査関係者によると、バスはレンタカーで、ドラ