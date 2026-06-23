けさ、大阪府茨木市の文化住宅の一室で、年齢や性別不明の白骨遺体が見つかりました。部屋の契約者はすでに死亡していて、警察は身元の確認を進めるとともに、事件と事故の両面で捜査しています。 23日午前8時半ごろ、茨木市春日1丁目の4軒が連なる文化住宅の一室で、「部屋の清掃依頼を受けて訪ねた室内の押し入れを開けると人骨がでてきた」と清掃作業員の男性から110番通報がありました。 警察によりますと、六畳二間の部屋の