タレントのマツコ・デラックスが２２日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」に出演。サッカー北中米Ｗ杯での本田圭佑の解説について言及した。日本代表の活躍ぶりに湧くＷ杯だが、本田の解説も話題の中心となっている。日本時間２１日に行われたチュニジア戦でも「９９・９９９９９％勝ちます。イケイケドンドンです」「欲しか出しちゃダメ」などと?本田劇場?を見せた。このことから、番組では「あなたの周りに言い回しが独特