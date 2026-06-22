6月20日、田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）が放送された。番組内で、田中がかつての先輩アナウンサーのファッションに“アドバイス”する場面があったが、その内容がSNSをざわつかせている。各界のスペシャリストをゲストに迎え、人生をより豊かにするヒントを学ぶ同番組。この日は、元TBSのエグゼクティブアナウンサーで、現在はフリーで活動する堀井美香がゲスト出