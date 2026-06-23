怪物にアクシデントは関係なし！北中米Ｗ杯１次リーグＩ組第２戦でフランスイラクと対戦し、２０２２年カタール大会得点王のＦＷキリアン・エムバペ（２７＝レアル・マドリード）が前半１４分に強烈なミドル弾を決めた。しかし、前半終了間際に大雨が降り始め、雷雨の危険性も高まったことでハーフタイムに入ったまま試合が中断され、観客にも屋内への退避要請が出される事態に。約２時間後の再開でコンディション維持が難し