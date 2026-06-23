「命を失った娘への罪が、こんなに軽いものなのかと思っています」、「私たち家族は、当然無期懲役刑以上の刑を科せられるべきだと考えています」──6月22日、判決を受けて遺族がコメントを発表した。あまりにも悲痛な訴えに、果たして妥当な判決だったのか、改めて考えさせられた人は多かっただろう。2024年4月、北海道旭川市にある神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生を川に落下させ、死亡させるという事件が発生した。＊＊