【「トイ・ストーリー」新コレクション】 6月30日 発売予定 ウォルト・ディズニー・ジャパンはディズニーフラッグシップ東京やディズニーストア、ディズニー公式ECサイトで「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションを6月30日に発売する。 本コレクションは7月3日に映画「トイ・ストーリー5」が公開されることに際したもの