『THE MUSIC DAY』タイムテーブルが公開！総勢63組のアーティストが8時間にわたってライブ
■7月4日23時にはシャッフルメドレーの組み合わせと楽曲を発表！
櫻井翔が総合司会を務め、7月5日15時から日本テレビで放送される『THE MUSIC DAY 2025』のタイムテーブルがが発表された。
今年のテーマは「わたしの歌」。8時間にわたって総勢63組のアーティストが、夏のはじまりに熱く燃えるライブを届ける。
なお、7月4日23時にはシャッフルメドレーの組み合わせと披露楽曲が発表される。
＜THE MUSIC DAYタイムテーブル＞
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は、変更の可能性があります。
■15時台
INI
岸谷香
超特急
美麗-Bi-ray-
FUNKY MONKEY BΛBY’S
M!LK
muque
・みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1
氣志團
DA PUMP
超ときめき♡宣伝部
TRF
■16時台
新しい学校のリーダーズ
XG
s**t kingz
TWS
なにわ男子
BEGIN
■17時台
HY
ENHYPEN
NiziU
花＊花
ヒルナンデス！バンド
BOYNEXTDOOR
RIP SLYME
・パリから届ける「わたしの歌」
杏
■18時台
THE ALFEE
BEGIN×MONGOL800
・大杉漣へ届ける約束のギター
草なぎ剛（（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）×斉藤和義
・みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
こっちのけんと
PUFFY
新しい学校のリーダーズ
ゴールデンボンバー
■19時台
ILLIT
WEST.
Aぇ! group
Omoinotake
近藤真彦×TWS
SixTONES
一青窈
BoA
ME:I
・シャッフルメドレーPART1
WEST.
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
Aぇ! group
・85年組メドレー
斉藤由貴
南野陽子
浅香唯
上杉昇
■20時台
King & Prince
三代目 J SOUL BROTHERS
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
HANA
Mrs. GREEN APPLE
・『ディズニー・オン・アイス』企画
宮舘涼太（Snow Man）×SHIZUKU（ME:I）
秋川雅史
城田優×屋比久知奈
■21時台
J-HOPE （BTS）
Snow Man
timelesz
・シャッフルメドレーPART2
WEST.
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
Aぇ! group
・ラップメドレー
RIP SLYME
m-flo
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）
KEIKO（ME:I）
櫻井翔
・歌おう！私の青春バンドソング
岸谷香
■22時台
Snow Man
Perfume
Mrs. GREEN APPLE
・歌おう！私の青春バンドソング
TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）＆HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
Tama×野呂佳代
175R
宮野真守
ジェシー（SixTONES）
番組情報
日本テレビ『THE MUSIC DAY 2025』
07/05（土）15:00～22:54
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
■出演アーティスト第1弾（五十音順）
INI、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、WEST.、ENHYPEN、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、J-HOPE、SixTONES、Snow Man、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、HANA、Perfume、RIP SLYME
■出演アーティスト第2弾（五十音順）
Aぇ! group、XG、Omoinotake、THE ALFEE、timelesz、超特急、TWS、Travis Japan、なにわ男子、花＊花、一青窈、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY’S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK 、muque
■第3弾出演アーティスト（五十音順）
杏、HY、氣志團、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、s**t kingz 、DA PUMP、超ときめき♡宣伝部、TRF、PUFFY、BEGIN、ヒルナンデス!バンド、MONGOL800、秋川雅史、城田優、屋比久知奈
■第4弾出演アーティスト
草なぎ剛
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