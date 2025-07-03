ÀÐ´Ý¿Æó»á¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¤Î»²±¡ÁªÈæÎã¡ÈÆÀÉ¼Î¨Í½Â¬¡É¤¬NHKÅÞ°Ê²¼¤â¡Ä¡ÖµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¡×
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¼é¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹
¤¤¤è¤¤¤è»²±¡Áª¡Ê£··î£³Æü¸ø¼¨¡¢20ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤Ç²þÁªÁ°¤Î50µÄÀÊ¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
50µÄÀÊ¤ò³ä¤ì¤Ð¡¢¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¹ñ²ñ±¿±Ä¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¯¡¢²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö£¶·î22Æü¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ë¤è¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íºÇ¶á¤Ï²·Çä¶È¼Ô¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¹ñÌ±°ì¿ÍÅö¤¿¤ê£²Ëü±ßµëÉÕ¤âÉ¾È½¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ì±¤Î¡ÈÂçÊª¡É¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¡Ø¾ÃÈñÀÇ¤ò¼é¤ë¡Ù¤È¤ä¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¼«¸ø¤ËÂå¤ï¤êÌö¿Ê¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏº»áÎ¨¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¤À¡£
¸å¼Ô¤ÏÅÔµÄÁª¤Ç£³µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¤Ï°ìÌö¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤½¤¦¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÏÅÔµÄÁª¤Ç»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂçÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï
¡ÖÅÔµÄÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÉô°÷¤ÇÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬¡ØÁ´¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡£¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¸øÌó¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬È¼¤¦¤¬¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Â¾Êý¡¢¸õÊä¼Ô42¿Í¤¬¤¢¤¨¤Ê¤¯ÍîÁª¤·¤¿¤Î¤¬ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê42¡Ë¤Î¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¤À¡£
Æ±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ç10¿Í¤òÍÊÎ©¡£Áªµó¶è¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ°½»á¤Î¤ß¤Ç¡¢»Ä¤ê£¹¿Í¤ÏÈæÎã½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£
Åìµþ¤ò½ü¤±¤ÐÆÀÉ¼Î¨¤Ï£±¡óÂæ¤À¤¬¡Ä¡Ä
ÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý»á¤Ï£··î£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢»²±¡Áª¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬£µ¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¡£¢Áªµó¤ÇÆÀÉ¼Î¨£²¡ó°Ê¾å¤òÃ£À®¤¹¤ë¡½¡½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ë¡£
ÀÐ´Ý»á¤ÏÍ£°ìÁªµó¶è½ÐÇÏ¤¹¤ëµÈÅÄ»á¤Î±þ±ç¤ËÀìÇ°¤·¡¢ºÇ¤âÍ¸¢¼Ô¤ÎÂ¿¤¤ÅìµþÁªµó¶è¤Ç¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¤Î¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ë¡£ÈæÎãÆÀÉ¼¤ÏÅìµþÍê¤ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀÐ´Ý»á¤Î¡ÈÎÏ¡É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ë¤Ï¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÈæÎãÆÀÉ¼Î¨¤Ç¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¤ÏÅìµþ¤ò½ü¤¤¤Æ¤ª¤ª¤è¤½£±¡Á1.£µ¡ó¤Û¤É¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ø»»¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÅìµþÅÔ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Î©²Ö¹§»Ö»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡ØNHKÅÞ¡Ù¤ò²¼²ó¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
Íê¤ß¤ÎÅìµþÁªµó¶è¤Ç¤âÈæÎãÆÀÉ¼Î¨¤Ï3.5¡ó¤Û¤É¡£¤»¤á¤Æ£µ¡ó¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¤â£±µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ôµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÔµÄÁª¤Ç»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ò¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬¤Ø¤Î²áÅÙ¤Î¿®Íê¤Ï¶ØÊª¡£º£²ó¤ÏÀÐ´Ý»á¤âÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤ÆÁªµóÀï¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤â¡£ÅÔµÄÁª¤Ç¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿Ä»³¤ºÌ»á¤¬¡¢Áªµó¸å¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ºÆÀ¸¤ÎÅÞ¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ø¾å¤Ç
¡ÒÀÐ´Ý»á¤Î°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Àº¿À±ÒÀ¸Åª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ó
¤ÈÀÐ´Ý»á»Ù»ý¼Ô¤Î°ìÉô¤«¤éÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÆÀ¸¤ÎÅÞ¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¿´¶¯¤¤È¾ÌÌ¡¢Â¾¿Ø±Ä¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£ÅýÀ©¤ò¤È¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢ÁªÂÐ¤¬¥«¥¿¤Ë¤Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áªµó¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Íºà¤¬ÀÐ´Ý¿Ø±Ä¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶Éµ¼Ô¡Ë
À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÍÇÏÀ²³¤»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÁ´¹ñÈæÎã¤Ç£±¿Í¡¢£²¿ÍÄÌ¤ì¤Ð¡¢ÀÐ´Ý¿·ÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¼¨¤»¤ë¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Î¤È¤¤âÁ´¹ñ¤«¤éÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¼£Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Èà¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë£³Ç¯¸å¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
Àè¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¤ÎÂÐÎ©»ÑÀª¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¡¢µ¼Ô¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¹Ô¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¡È¥¥ã¥éÊÑ¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÉ÷¡É¤ò¿á¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£