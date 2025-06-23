ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¢ö¡Èºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¡É2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡ØVERY NAVY¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤äÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¥¿¥¥Þ¥¡É¤³¤È¡¢ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ó¤ÊÂìÂô¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¤ªÊÛÅö¥ì¥·¥Ô¡Û¤¢¤ëÆü¤ÎÉ×ÊÛÅö¡£µÍ¤áÊý¡¢ºî¤ëºî¤êÃÖ¤¥ì¥·¥Ô¡¢ÊÛÅö¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤â¤´¾Ò²ð¢ö¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£É×¤Ø¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¡Èºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¡É¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡É¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥á¥¥á¥¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Æ°²èÆâ¤Ç¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊÛÅöÍÑ¤Ë¤ª¤«¤º¤òÄ´Íý¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢2ÉÊ¤¯¤é¤¤¤ª¤«¤º¤òº£ºî¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ïºî¤êÃÖ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Èºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¡É¤¬¤³¤Á¤é¡ª
◼︎¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥Þ¥ê¥Í
¡ÚºàÎÁ¡Û¡¦¥Ñ¥×¥ê¥«¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¡¦¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¦±ö
ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¡×¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¤è¤¯¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ËèÆü²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤È²«¥Ñ¥×¥ê¥«¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆºÌ¤êË¤«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤¬ÈèÏ«²óÉü¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¢ö
◼︎Æ¦ÉÄ¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¥Ê¥à¥ë
¡ÚºàÎÁ¡Û¡¦Æ¦ÉÄ¡¦¤Á¤¯¤ï¡¦¤´¤ÞÌý¡¦±ö¡¦¹õ¥´¥Þ¡¦¤ª¹¥¤ß¤Ç¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ú¡¼¥¹¥È
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¦ÉÄ¤Ï°Â¤¤¤·¡¢¤Á¤¯¤ï¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤´¤ÞÌý¤È¤ª±ö¤È¤«¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÊÛÅö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½½Ê¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õ¤´¤Þ¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤É¤Á¤é¤Îºî¤êÃÖ¤¤âºàÎÁ¤òÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¡ª¤¼¤Ò¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÂìÂô¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Îºî¤êÃÖ¤¤ä¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£