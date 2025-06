FIFAクラブワールドカップのグループA、インテル・マイアミとポルトの一戦で、リオネル・メッシが再び世界を魅了した。後半に直接FKで決勝点を挙げ、チームを逆転勝利に導いている。



前半8分にPKで失点したインテル・マイアミだったが、後半立ち上がりの47分、テラスコ・セゴビアのゴールで同点に追いつく。そして迎えた勝負どころ、ゴール正面のペナルティアーク付近、距離にして約20mの位置で得たFKをメッシが左足で完璧に沈めた。ボールは壁を越え、右サイドネットを揺らす鮮烈な一撃。会場は騒然となり、名手の存在感が改めて証明された瞬間であった。



このゴールでメッシはインテル・マイアミ通算50得点を達成。さらに、キャリア通算での直接FKによるゴール数は68に到達した。



この逆転劇によりマイアミはクラブワールドカップ初勝利を挙げ、グループAで勝ち点4の2位に浮上。首位パルメイラスとは得失点差1での僅差となっている。次節はそのパルメイラスとの直接対決が控えており、決勝トーナメント進出をかけた大一番となる。





53' ARE YOU NOT ENTERTAINED?



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY