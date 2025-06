Google DeepMindとGoogle Researchが、アメリカの国立ハリケーンセンターと協力して、台風予測を行う「Weather Lab(ウェザーラボ)」を立ち上げたと発表しました。How we're supporting better tropical cyclone prediction with AI - Google DeepMindhttps://deepmind.google/discover/blog/weather-lab-cyclone-predictions-with-ai/

Google releases Weather Lab with AI-based cyclone predictionshttps://9to5google.com/2025/06/12/google-weather-lab/台風やハリケーン、サイクロンは過去50年で1兆4000億ドル(約200兆円)規模の経済的損失を引き起こしています。被害を防ぐために進路予測の精度向上に向けた研究開発が進んでいるものの、大気のわずかな状態変化でも進路が変わるため、正確な予測は難しいことが知られています。Google DeepMindとGoogle Researchの立ち上げたウェザーラボは、確率的ニューラルネットワークの最新モデルに基づく最新の実験的AIベースの熱帯低気圧モデルを備えていて、台風の形成・軌道・強度・大きさ・形状など、最大15日先まで50のシナリオを予測できるとのこと。社内テストでは、ウェザーラボによる台風の進路と強度予測は、現在の物理学における手法と同等かそれ以上の精度であることが示されています。以下はウェザーラボのモデルが行った進路予想(青線)と実際にサイクロンがたどった軌道(黒線)を示したアニメーション。画像内左下、マダガスカル島の南方で発生したサイクロン「ホンデ」と「ガランス」の進路についてはかなり正確に予測できています。また、画像右側ではインド洋で数日後に発生するサイクロンの動き方を予測しています。オーストラリアで発生したサイクロン「アルフレッド」については、急速に勢力を弱めて熱帯暴風雨になってブリスベン近辺に上陸する可能性があるという予測を的中させました。なお、モデルの改善にはイギリス気象庁や東京大学、ウェザーニューズなども協力しているとのことです。ウェザーラボのURLは以下。なお、記事作成時点では404エラーが発生してサイトは閲覧できませんでした。https://deepmind.google.com/science/weatherlab/