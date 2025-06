5月30日~6月1日の北米映画週末ランキングは、ディズニーによる実写版『リロ&スティッチ』がふたたび首位に輝いた。週末3日間の興行収入は6300万ドルで、オープニング興行収入の1億4601万ドルからは56.9%減となったが、ハリウッドの大型フランチャイズとしては堅調だ。

参考:『リロ&スティッチ』北米でトム・クルーズに勝利 『トップガン マーヴェリック』の記録更新

北米興収は2億8012万ドル、海外興収は3億3070万ドルで、世界興収は6億1082万ドル。わずか10日間で、今年公開のハリウッド映画としては『マインクラフト/ザ・ムービー』(9億4705万ドル)に次ぐ成績となった。ディズニーは2025年公開作品の国内興収が累計10億ドルを達成し、現時点では大台を突破した今年唯一のスタジオとなっている。

実写版『リロ&スティッチ』の大ヒットは、2002年製作のオリジナル版を観て育った層が劇場に足を運んだことが大きな要因だとかねて分析されている。当時の子どもたちが大人になり、今度は自分の子どもと一緒に『リロ&スティッチ』を観ているのだ。

ディズニー・エンターテイメントのアラン・バーグマン共同CEOは、『リロ&スティッチ』が「ディズニープラスとグッズ商品の両方で爆発的に広がってきた」と明かしている。

スクリーンへの登場は23年ぶりだが、『リロ&スティッチ』は別のかたちで存在感を保ってきた珍しいシリーズだ。2004年~2007年には『スティッチ!ザ・ムービー』と『リロ&スティッチ2』、『リロイ&スティッチ』という3本の続編がソフト限定でリリースされ、2003年~2006年にはテレビアニメ『リロ・アンド・スティッチ・ザ・シリーズ』が、2008年~2011年には日本製作の『スティッチ!』などが放送されている。

こうした豊富なライブラリーゆえ、ディズニープラスにおける『リロ&スティッチ』関連作品の累計視聴時間はおよそ 5億4600万時間にのぼり、なんと『リトル・マーメイド』シリーズとほぼ同等。グッズの売上も2019年度の2億ドルから 2024年度には26億ドルに急上昇しており、今後も新たなデザインを大量に投入する計画だという。

オリジナル版、続編映画、テレビアニメ、テーマパーク、グッズと多角的な展開でファンをつかんできた『リロ&スティッチ』は、いまやディズニーでもトップクラスの人気を誇るフランチャイズだ。実写版の海外興収はメキシコ、イギリス、フランスなどで秀でた成績を収めており、世界興収10億ドルも視野に入ったところ。6月6日に公開される日本ではどんな結果となるか。

週末ランキングの第2位は、トム・クルーズ主演『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』。北米3861館で週末興収は2730万ドル、前週比57.4%減となったが、こちらも大型シリーズの第8作としては堅実な興行だ。北米興収は1億2261万ドル、世界興収は(中国市場での好調を受けて)3億5381万ドル。しかしながら、製作費4億ドルを回収するまでの道のりは長い。

そのほか、今週は第3位に『ベスト・キッド:レジェンズ』が初登場。15年ぶりのシリーズ新作映画で、オリジナル版『ベスト・キッド』からラルフ・マッチオ、2010年のリメイク版からジャッキー・チェンが揃い踏みして少年を鍛え上げるというシネマティック・ユニバース的コンセプトだが、週末興収は2100万ドルという渋めのスタートとなった。

問題は、本作が数週間前の時点で3500万ドル級の発進を期待されていたことだ。その後、数字がだんだんと下方修正され、公開直前には2500万ドルと予想されたが、現実はそれさえも下回った。2100万ドルという速報値に対し、実際は2000万ドルを下回っている可能性も指摘されている。

北米のアナリストは、本作の足を引っ張ったのは、ほかでもない『ベスト・キッド』シリーズのスピンオフドラマ『コブラ会』(2018年~2024年)だったのではないかと見ている。マッチオが主演を務めた同作はNetflixで人気を博し、シリーズへの注目を再燃させたが、すでにファンを十分満足させていたのではないかと。また、視聴者の多くにとって『ベスト・キッド』は家で観るものであり、映画館に行くものではなかったのではないかと。

これは『ベスト・キッド』だけでなく、今後のマーベルや『スター・ウォーズ』にものしかかるであろうストリーミング時代の大きな課題だ。もっとも『リロ&スティッチ』が配信人気を追い風にしたことを鑑みると、成否の分かれ目は「配信」そのものにはないのかもしれない。

Rotten Tomatoesの評価は批評家スコアこそ59%と低いが、幸いにも観客スコアは90%と高い。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでも「A-」を獲得しているため、『コブラ会』と同じく口コミで数字を伸ばせるかがカギとなりそうだ。

海外興収は2600万ドル(まだ4割程度の市場でしか劇場公開されていない)で、世界興収は4700万ドル。製作費は4500万ドルと控えめだから、興行的なハードルは決して高くない。日本では8月29日公開だ。

第5位には、A24製作のホラー映画『Bring Her Back(原題)』が初登場。『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』(2022年)のダニー&マイケル・フィリッポウ監督による最新作で、名優サリー・ホーキンスを出演者に迎えた。週末興収は708万ドルで、製作費は1500万ドル。海外配給権をソニー・ピクチャーズが購入しており(日本はハピネットファントム・スタジオ配給)、コスト回収のハードルは下がっている。Rotten Tomatoesでは批評家90%・観客80%、CinemaScoreでは「B+」とホラージャンルとしては高評価だ。

第10位には、BTS・J-HOPEのソロワールドツアー『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』より、日本・京セラドーム大阪でのフィナーレを生中継したライブビューイングがランクイン。世界70の国と地域で上映されており、北米では631館で93万ドルを記録した。世界興収(日本を除く)は410万ドルと報じられている。

●北米映画興行ランキング(5月30日~6月1日)1.『リロ&スティッチ』(→前週1位)6300万ドル(-56.9%)/4410館/累計2億8012万ドル/2週/ディズニー

2.『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(→前週2位)2730万ドル(-57.4%)/3861館(+4館)/累計1億2261万ドル/2週/パラマウント

3.『ベスト・キッド:レジェンズ』(初登場)2100万ドル/3809館/累計2100万ドル/1週/ソニー

4.『Final Destination: Bloodlines(原題)』(↓前週3位)1080万ドル(-44.2%)/3134館(-389館)/累計1億1171万ドル/3週/ワーナー

5.『Bring Her Back(原題)』(初登場)708万ドル/2449館/累計708万ドル/1週/A24

6.『罪人たち』(↓前週5位)522万ドル(-39.5%)/2138館(-494館)/累計2億6708万ドル/7週/ワーナー

7.『サンダーボルツ*』(↓前週4位)480万ドル(-50.5%)/2520館(-660館)/累計1億8185万ドル/5週/ディズニー

8.『Friendship(原題)』(→前週8位)256万ドル(-44.1%)/1293館(+238館)/累計1236万ドル/4週/A24

9.『The Last Rodeo(原題)』(↓前週6位)214万ドル(-60.5%)/1995館(-210館)/累計1075万ドル/2週/Angel Studios

10.『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』ライブビューイング(初登場)93万ドル/631館/累計93万ドル/1週/Trafalgar Releasing

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年6月2日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

参照https://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W022/https://variety.com/2025/film/box-office/lilo-stitch-box-office-champion-karate-kid-legends-opening-1236415221/https://variety.com/2025/film/box-office/lilo-stitch-mission-impossible-sinners-box-office-milestones-1236415261/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/karate-kid-legends-box-office-bow-lilo-stitch-1236234498/https://deadline.com/2025/06/box-office-lilo-stitch-karate-kid-bring-her-back-1236414174/

(文=稲垣貴俊)