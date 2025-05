「トランスフォーマーレガシー TL-88 ロックダウン」

Amazonにて開催中の「Amazonスマイルセール」の対象商品にフィギュアが追加された。開催期間は6月2日23時59分まで。

セール対象商品には、「トランスフォーマーレガシー TL-88 ロックダウン」や、「ムービー・マスターピース ソー:ラブ&サンダー ソー」、「ゴジラ (1991) 」などがラインナップしている。

セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

本商品はトランスフォーマー40周年を記念して、全ユニバースから人気のキャラクターが結集、展開するシリーズ「トランスフォーマーレガシー ユナイテッド」より発売されている可動フィギュア。ロボットから装甲車に変形する。

【ロックダウンについて】

ロックダウンは、装甲車に変形する宇宙の賞金稼ぎ。宇宙のあらゆる星々から武器を集め、争いを産む武器商人でもある。ディセプティコンに加担することが多いが、自らの利益のためなら報酬によってはオートボットの味方になることもあり、裏切りを得意とする。トレードマークの片腕のカギ爪は宇宙の海賊として全てのトランスフォーマーから恐れられている。

【セット内容】

ロックダウン本体(1)、マフラーパーツ(2)、エンジンパーツ(2)、武器(2)、フックパーツ(1)、取扱説明書(1)

可動フィギュア「ムービー・マスターピース ソー:ラブ&サンダー ソー」

本商品は、「ソー:ラブ&サンダー」に登場するソーを、全高約32センチ、30カ所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化したもの。演じるクリス・ヘムズワースさんの肖像権をクリアしたヘッドは、ブロンドのロングヘアや髭、皮膚の質感などを再現するため、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。目にはブラックライトなどで光を反射するギミックを搭載。

また、上半身にある円形のプレート6カ所にはLEDによるライトアップ機能を搭載。付属のエフェクトパーツを使用し、雷を操っている状態を演出できる。赤いマントはワイヤーを内蔵しているので動きをつけることが可能だ。武器として、LEDライトアップ機能を搭載したストームブレイカーが付属。アクセサリーとして、両前腕や武器に取り付け可能な、ブラックライトなどで光を反射するギミックを搭載した雷のエフェクトパーツが付いている。

【付属品(武器)】ストームブレイカー

【付属品 (アクセサリー)】アーマー用エフェクトパーツ(×6)、エフェクトパーツ(ストームブレイカー用×4、前腕部用×2)、差し替え用ハンドパーツ(×6)、特製台座、シークレット・アクセサリー

本商品は、「ゴジラVSキングギドラ」に登場する「ゴジラ (1991)」のフィギュア。全身17カ所が可動し、劇中シーンをイメージしたポージングが再現できる。

さらに、熱線放射エフェクトをイメージした付け替えパーツが付属。口部に取り付けることで、迫力ある劇中シーンを再現できる。

