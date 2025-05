宇宙に浮かぶ地球を背景に、人工衛星のディスプレイに写した自撮り写真を撮影することができる「Space Selfie」が登場しました。Space Selfieを提供しているのは元NASAのエンジニアでありチャンネル登録者数6840万人超のYouTuberであるマーク・ローバー氏と、同氏が率いるエンジニアリングチームのCrunchLabsです。Space Selfie by Mark Rober and CrunchLabs

https://space.crunchlabs.com/Space Selfieの仕組みは以下の通り。自撮り写真をアップロード。写真のアップロードは無料です。アップロードした自撮り写真はCrunchLabsが運用する人工衛星のSAT GUSに送信されます。SAT GUSに搭載されている液晶画面(Google Pixel)に自撮り写真が写し出されるので、これを別のカメラが撮影。撮影した写真は地球に送信され、#SpaceSelfieでシェアされます。自撮りをアップロードするにはSpace Selfieの公式サイトにアクセスし、ページ中段に名前とメールアドレスを入力して「LET'S UPLOAD」をクリック。なお、自撮りをアップロードするとCrunchLabsからのマーケティングメールの受信に同意したことになるので注意。ただし、メールの配信停止はいつでも可能です。「CONTINUE」をクリック。画面中央にある鉛筆アイコンをクリック。自撮り写真を選択して「開く」をクリック。すると以下のような画面になるので、「Zoom」を使って写真を拡大縮小したり、「Straighten」を使って写真を回転させたりして、好みの見た目に切り抜きます。拡大縮小および回転編集が完了したら「SAVE PHOTO」をクリック。続いて、SAT GUSが地球のどこを飛んでいる際に写真撮影するかを選びます。指定の場所があれば「I have the perfect place!」、特に指定がなければ「No preference」を選択。今回は「No preference」を選びました。最後にチェックボックスをクリックし、「SUBMIT MY DETAILS」をクリック。なお、画像をアップロードするには13歳以上である必要があります。これで写真のアップロードは完了。あとはSpace Selfieから撮影した写真が送られてくるのを待つのみです。写真の撮影が完了すれば、メールでの通知と一緒に画面下部に表示されているURLに写真が追加されます。なお、SAT GUSは現地時間の2025年1月14日に、SpaceXのFalcon 9を利用して打ち上げられました。打ち上げの様子はYouTubeでライブ配信されており、以下から当時の様子をチェック可能です。SAT GUS Live! - YouTubeSAT GUSの設計・製造を担当したのはイタリア・ミラノのTyvak Internationalで、航空宇宙メーカー・Redwireの飛行実証済みカメラが、Google Pixelに写し出された自撮り写真を撮影します。Redwire製カメラは絞り値がf8で固定されており、SCHOTT製の放射線耐性ガラスを使用した3mm固定レンズを搭載し、4000×3000ピクセルの解像度で写真を撮影するよう設定されているそうです。SAT GUSは時速1万7000マイル(約2万7000km)という銃弾よりも速いスピードで地球の上空約480kmの位置を飛行しているため、約90分で地球を一周することができるそうです。SAT GUSのサイズ感はこれくらい。一緒に写り込んでいるのがSpace Selfieの発起人であるローバー氏です。なお、Space Selfieが撮影した写真の最初の配布は2025年夏ごろを予定しており、事前にメールでの通知が行われる予定です。