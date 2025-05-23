【レポート】Mrs. GREEN APPLEが最優秀アーティスト賞を受賞！『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』大盛況で幕
■授賞式2日目は「Grand Ceremony」にて、主要6部門を含む20部門の最優秀作品/アーティストが発表！
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）授賞式が、ロームシアター京都にて5月21日・22日の2日間にわたり開催。全62部門の最優秀作品/アーティストが発表された。
■5月22日「Grand Ceremony」
40部門の最優秀作品/アーティストが発表された21日開催の「Premiere Ceremony」に続いて、22日に開催された「Grand Ceremony」では、主要6部門を含む22部門の最優秀作品/アーティストが発表された。
注目の、主要6部門の受賞者は、以下のとおり。
◇最優秀楽曲賞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
◇最優秀アーティスト賞
Mrs. GREEN APPLE
◇最優秀ニュー・アーティスト賞
tuki.
◇最優秀アルバム賞
LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 風
◇Top Global Hit from Japan
アイドル ／ YOASOBI
◇最優秀アジア楽曲賞
Supernova ／ aespa
さらに、豪華アーティスト陣によるパフォーマンスが展開。AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIという人気アーティストが会場を盛り上げた（※宇多田ヒカルは事前収録での出演）。
さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍してきたアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも実現。レジェンドアーティストの渾身のステージに、会場全体が一体となった。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞一覧
【主要6部門】
＜最優秀楽曲賞＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜最優秀アーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE
＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞
tuki.
＜最優秀アルバム賞＞
LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 風
＜Top Global Hit from Japan＞
アイドル ／ YOASOBI
＜最優秀アジア楽曲賞＞
Supernova ／ aespa
【楽曲カテゴリー】
＜最優秀ジャパニーズソング賞＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜最優秀国内ロック楽曲賞＞
SPECIALZ ／ King Gnu
＜最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜最優秀国内 R&B/コンテンポラリー楽曲賞＞
Automatic ／ 宇多田ヒカル
＜最優秀国内ダンスポップ楽曲賞＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜最優秀国内オルタナティブ楽曲賞＞
more than words ／ 羊文学
＜最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞＞
怪獣の花唄 ／ Vaundy
＜最優秀アイドルカルチャー楽曲賞＞
わたしの一番かわいいところ ／ FRUITS ZIPPER
＜最優秀アニメ楽曲賞＞
アイドル ／ YOASOBI
＜最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞＞
紅の蝶 ／ 山内惠介
＜最優秀リバイバル楽曲賞＞
ペパーミント・ブルー ／ 大滝詠一
＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞
Feelin’ Go（o）d ／ 藤井 風 / A. G. Cook
＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞
aruarian dance ／ Nujabes
＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞
千本桜 ／ 黒うさ P
＜最優秀ミュージックビデオ賞＞
アイドル ／ YOASOBI
＜最優秀ダンスパフォーマンス賞＞
オトナブルー ／ 新しい学校のリーダーズ
＜最優秀バイラル楽曲賞＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜Top Japanese Song in Asia＞
Lemon ／ 米津玄師
＜Top Japanese Song in Europe＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜Top Japanese Song in North America＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜Top Japanese Song in Latin America＞
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify＞
GOAT ／ Number_i
【海外楽曲カテゴリー】
＜Korean Popular Music 特別賞＞
God of Music ／ SEVENTEEN
＜Chinese Popular Music 特別賞＞
少管我 ／ 周深
＜Thai Popular Music 特別賞＞
ซ่อน（ไม่）หา （Ghost） ／ Jeff Satur
＜Indonesian Popular Music 特別賞＞
Bunga Hati ／ Salma Salsabil
＜Vietnamese Popular Music 特別賞＞
Tái Sinh ／ Tùng Dương
＜Philippine Popular Music 特別賞＞
Raining in Manila ／ Lola Amour
＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞
APT. ／ ROSÉ & Bruno Mars
＜最優秀海外ロック楽曲賞＞
feelslikeimfallinginlove ／ Coldplay
＜最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞＞
Not Like Us ／ Kendrick Lamar
＜最優秀海外 R&B/コンテンポラリー楽曲賞＞
we can’t be friends （wait for your love） ／ Ariana Grande
＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞
BIRDS OF A FEATHER ／ Billie Eilish
＜最優秀 K-Pop 楽曲賞＞
Ditto ／ NewJeans
＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify＞
Neva Play （feat. RM of BTS） ／ Megan Thee Stallion
【アルバムカテゴリー】
＜最優秀ジャズアルバム賞＞
Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO- ／ 矢野顕子、上原ひろみ
＜最優秀クラシックアルバム賞＞
Opus ／ 坂本龍一
【アーティストカテゴリー】
＜最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞＞
Mrs. GREEN APPLE
＜最優秀国内ロックアーティスト賞＞
King Gnu
＜最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞＞
Creepy Nuts
＜最優秀国内 R&B/コンテンポラリーアーティスト賞＞
宇多田ヒカル
＜最優秀国内ダンスポップアーティスト賞＞
新しい学校のリーダーズ
＜最優秀国内オルタナティブアーティスト賞＞
羊文学
＜最優秀国内シンガーソングライター賞＞
藤井 風
＜最優秀アイドル賞＞
Snow Man
＜MAJ Timeless Echo＞
矢沢永吉
【共創カテゴリー】
＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND＞
ライラック ／ Mrs. GREEN APPLE
＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND＞
昭和かたぎ ／ 天童よしみ
＜リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN＞
Number_i
＜クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC＞
Ayase 「アイドル」／ YOASOBI
【ライブカテゴリー】
＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞＞
WEST.
【アライアンスカテゴリー】
＜ミュージックテック功労賞＞
一般社団法人音楽電子事業協会
【ミュージックテックカテゴリー】
＜ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song ＞
愛が一層メロウ ／ 離婚伝説
＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞
エジソン ／ 水曜日のカンパネラ
＜最優秀 DJ 賞 in association with JDDA＞
DJ Nobu
＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞
「MIXER’S LAB SOUND SERIES Vol.4」より
「小さな花」/ 角田健一ビッグバンド
[アナログディスク部門]
北村 勝敏（カッティング・エンジニア）
内沼 映二（ミキシング・エンジニア）
イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』
05/21（水）京都・ロームシアター京都
05/22（木）京都・ロームシアター京都
※開催ウィーク：05/17（土）～05/23（金）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/ja/