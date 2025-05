【レポート】Mrs. GREEN APPLEが最優秀アーティスト賞を受賞！『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』大盛況で幕

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■授賞式2日目は「Grand Ceremony」にて、主要6部門を含む20部門の最優秀作品/アーティストが発表!

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)授賞式が、ロームシアター京都にて5月21日・22日の2日間にわたり開催。全62部門の最優秀作品/アーティストが発表された。

■5月22日「Grand Ceremony」

40部門の最優秀作品/アーティストが発表された21日開催の「Premiere Ceremony」に続いて、22日に開催された「Grand Ceremony」では、主要6部門を含む22部門の最優秀作品/アーティストが発表された。

注目の、主要6部門の受賞者は、以下のとおり。

◇最優秀楽曲賞

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

◇最優秀アーティスト賞

Mrs. GREEN APPLE

◇最優秀ニュー・アーティスト賞

tuki.

◇最優秀アルバム賞

LOVE ALL SERVE ALL / 藤井 風

◇Top Global Hit from Japan

アイドル / YOASOBI

◇最優秀アジア楽曲賞

Supernova / aespa

さらに、豪華アーティスト陣によるパフォーマンスが展開。AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIという人気アーティストが会場を盛り上げた(※宇多田ヒカルは事前収録での出演)。

さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍してきたアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも実現。レジェンドアーティストの渾身のステージに、会場全体が一体となった。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞一覧

【主要6部門】

<最優秀楽曲賞>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<最優秀アーティスト賞>

Mrs. GREEN APPLE

<最優秀ニュー・アーティスト賞>

tuki.

<最優秀アルバム賞>

LOVE ALL SERVE ALL / 藤井 風

<Top Global Hit from Japan>

アイドル / YOASOBI

<最優秀アジア楽曲賞>

Supernova / aespa

【楽曲カテゴリー】

<最優秀ジャパニーズソング賞>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<最優秀国内ロック楽曲賞>

SPECIALZ / King Gnu

<最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<最優秀国内 R&B/コンテンポラリー楽曲賞>

Automatic / 宇多田ヒカル

<最優秀国内ダンスポップ楽曲賞>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<最優秀国内オルタナティブ楽曲賞>

more than words / 羊文学

<最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞>

怪獣の花唄 / Vaundy

<最優秀アイドルカルチャー楽曲賞>

わたしの一番かわいいところ / FRUITS ZIPPER

<最優秀アニメ楽曲賞>

アイドル / YOASOBI

<最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞>

紅の蝶 / 山内惠介

<最優秀リバイバル楽曲賞>

ペパーミント・ブルー / 大滝詠一

<最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞>

Feelin’ Go(o)d / 藤井 風 / A. G. Cook

<最優秀インストゥルメンタル楽曲賞>

aruarian dance / Nujabes

<最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞>

千本桜 / 黒うさ P

<最優秀ミュージックビデオ賞>

アイドル / YOASOBI

<最優秀ダンスパフォーマンス賞>

オトナブルー / 新しい学校のリーダーズ

<最優秀バイラル楽曲賞>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<Top Japanese Song in Asia>

Lemon / 米津玄師

<Top Japanese Song in Europe>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<Top Japanese Song in North America>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<Top Japanese Song in Latin America>

Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts

<ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify>

GOAT / Number_i

【海外楽曲カテゴリー】

<Korean Popular Music 特別賞>

God of Music / SEVENTEEN

<Chinese Popular Music 特別賞>

少管我 / 周深

<Thai Popular Music 特別賞>

ซ่อน(ไม่)หา (Ghost) / Jeff Satur

<Indonesian Popular Music 特別賞>

Bunga Hati / Salma Salsabil

<Vietnamese Popular Music 特別賞>

Tái Sinh / Tùng Dương

<Philippine Popular Music 特別賞>

Raining in Manila / Lola Amour

<最優秀海外ポップス楽曲賞>

APT. / ROSÉ & Bruno Mars

<最優秀海外ロック楽曲賞>

feelslikeimfallinginlove / Coldplay

<最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞>

Not Like Us / Kendrick Lamar

<最優秀海外 R&B/コンテンポラリー楽曲賞>

we can’t be friends (wait for your love) / Ariana Grande

<最優秀海外オルタナティブ楽曲賞>

BIRDS OF A FEATHER / Billie Eilish

<最優秀 K-Pop 楽曲賞>

Ditto / NewJeans

<ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify>

Neva Play (feat. RM of BTS) / Megan Thee Stallion

【アルバムカテゴリー】

<最優秀ジャズアルバム賞>

Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO- / 矢野顕子、上原ひろみ

<最優秀クラシックアルバム賞>

Opus / 坂本龍一

【アーティストカテゴリー】

<最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞>

Mrs. GREEN APPLE

<最優秀国内ロックアーティスト賞>

King Gnu

<最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞>

Creepy Nuts

<最優秀国内 R&B/コンテンポラリーアーティスト賞>

宇多田ヒカル

<最優秀国内ダンスポップアーティスト賞>

新しい学校のリーダーズ

<最優秀国内オルタナティブアーティスト賞>

羊文学

<最優秀国内シンガーソングライター賞>

藤井 風

<最優秀アイドル賞>

Snow Man

<MAJ Timeless Echo>

矢沢永吉

【共創カテゴリー】

<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND>

ライラック / Mrs. GREEN APPLE

<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND>

昭和かたぎ / 天童よしみ

<リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN>

Number_i

<クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC>

Ayase 「アイドル」/ YOASOBI

【ライブカテゴリー】

<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞>

WEST.

【アライアンスカテゴリー】

<ミュージックテック功労賞>

一般社団法人音楽電子事業協会

【ミュージックテックカテゴリー】

<ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song >

愛が一層メロウ / 離婚伝説

<最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA>

エジソン / 水曜日のカンパネラ

<最優秀 DJ 賞 in association with JDDA>

DJ Nobu

<グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ>

「MIXER’S LAB SOUND SERIES Vol.4」より

「小さな花」/ 角田健一ビッグバンド

[アナログディスク部門]

北村 勝敏(カッティング・エンジニア)

内沼 映二(ミキシング・エンジニア)

