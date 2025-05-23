【レポート】Mrs. GREEN APPLEが最優秀アーティスト賞を受賞！『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』大盛況で幕

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■授賞式2日目は「Grand Ceremony」にて、主要6部門を含む20部門の最優秀作品/アーティストが発表！

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）授賞式が、ロームシアター京都にて5月21日・22日の2日間にわたり開催。全62部門の最優秀作品/アーティストが発表された。

■5月22日「Grand Ceremony」

40部門の最優秀作品/アーティストが発表された21日開催の「Premiere Ceremony」に続いて、22日に開催された「Grand Ceremony」では、主要6部門を含む22部門の最優秀作品/アーティストが発表された。

注目の、主要6部門の受賞者は、以下のとおり。

◇最優秀楽曲賞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

◇最優秀アーティスト賞

Mrs. GREEN APPLE

◇最優秀ニュー・アーティスト賞

tuki.

◇最優秀アルバム賞

LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 風

◇Top Global Hit from Japan

アイドル ／ YOASOBI

◇最優秀アジア楽曲賞

Supernova ／ aespa

さらに、豪華アーティスト陣によるパフォーマンスが展開。AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIという人気アーティストが会場を盛り上げた（※宇多田ヒカルは事前収録での出演）。

さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍してきたアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも実現。レジェンドアーティストの渾身のステージに、会場全体が一体となった。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞一覧

【主要6部門】

＜最優秀楽曲賞＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜最優秀アーティスト賞＞

Mrs. GREEN APPLE

＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞

tuki.

＜最優秀アルバム賞＞

LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 風

＜Top Global Hit from Japan＞

アイドル ／ YOASOBI

＜最優秀アジア楽曲賞＞

Supernova ／ aespa

【楽曲カテゴリー】

＜最優秀ジャパニーズソング賞＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜最優秀国内ロック楽曲賞＞

SPECIALZ ／ King Gnu

＜最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜最優秀国内 R&B/コンテンポラリー楽曲賞＞

Automatic ／ 宇多田ヒカル

＜最優秀国内ダンスポップ楽曲賞＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜最優秀国内オルタナティブ楽曲賞＞

more than words ／ 羊文学

＜最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞＞

怪獣の花唄 ／ Vaundy

＜最優秀アイドルカルチャー楽曲賞＞

わたしの一番かわいいところ ／ FRUITS ZIPPER

＜最優秀アニメ楽曲賞＞

アイドル ／ YOASOBI

＜最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞＞

紅の蝶 ／ 山内惠介

＜最優秀リバイバル楽曲賞＞

ペパーミント・ブルー ／ 大滝詠一

＜最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞＞

Feelin’ Go（o）d ／ 藤井 風 / A. G. Cook

＜最優秀インストゥルメンタル楽曲賞＞

aruarian dance ／ Nujabes

＜最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞＞

千本桜 ／ 黒うさ P

＜最優秀ミュージックビデオ賞＞

アイドル ／ YOASOBI

＜最優秀ダンスパフォーマンス賞＞

オトナブルー ／ 新しい学校のリーダーズ

＜最優秀バイラル楽曲賞＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜Top Japanese Song in Asia＞

Lemon ／ 米津玄師

＜Top Japanese Song in Europe＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜Top Japanese Song in North America＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜Top Japanese Song in Latin America＞

Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts

＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify＞

GOAT ／ Number_i

【海外楽曲カテゴリー】

＜Korean Popular Music 特別賞＞

God of Music ／ SEVENTEEN

＜Chinese Popular Music 特別賞＞

少管我 ／ 周深

＜Thai Popular Music 特別賞＞

ซ่อน（ไม่）หา （Ghost） ／ Jeff Satur

＜Indonesian Popular Music 特別賞＞

Bunga Hati ／ Salma Salsabil

＜Vietnamese Popular Music 特別賞＞

Tái Sinh ／ Tùng Dương

＜Philippine Popular Music 特別賞＞

Raining in Manila ／ Lola Amour

＜最優秀海外ポップス楽曲賞＞

APT. ／ ROSÉ & Bruno Mars

＜最優秀海外ロック楽曲賞＞

feelslikeimfallinginlove ／ Coldplay

＜最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞＞

Not Like Us ／ Kendrick Lamar

＜最優秀海外 R&B/コンテンポラリー楽曲賞＞

we can’t be friends （wait for your love） ／ Ariana Grande

＜最優秀海外オルタナティブ楽曲賞＞

BIRDS OF A FEATHER ／ Billie Eilish

＜最優秀 K-Pop 楽曲賞＞

Ditto ／ NewJeans

＜ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify＞

Neva Play （feat. RM of BTS） ／ Megan Thee Stallion

【アルバムカテゴリー】

＜最優秀ジャズアルバム賞＞

Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO- ／ 矢野顕子、上原ひろみ

＜最優秀クラシックアルバム賞＞

Opus ／ 坂本龍一

【アーティストカテゴリー】

＜最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞＞

Mrs. GREEN APPLE

＜最優秀国内ロックアーティスト賞＞

King Gnu

＜最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞＞

Creepy Nuts

＜最優秀国内 R&B/コンテンポラリーアーティスト賞＞

宇多田ヒカル

＜最優秀国内ダンスポップアーティスト賞＞

新しい学校のリーダーズ

＜最優秀国内オルタナティブアーティスト賞＞

羊文学

＜最優秀国内シンガーソングライター賞＞

藤井 風

＜最優秀アイドル賞＞

Snow Man

＜MAJ Timeless Echo＞

矢沢永吉

【共創カテゴリー】

＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND＞

ライラック ／ Mrs. GREEN APPLE

＜カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND＞

昭和かたぎ ／ 天童よしみ

＜リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN＞

Number_i

＜クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC＞

Ayase 「アイドル」／ YOASOBI

【ライブカテゴリー】

＜ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞＞

WEST.

【アライアンスカテゴリー】

＜ミュージックテック功労賞＞

一般社団法人音楽電子事業協会

【ミュージックテックカテゴリー】

＜ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song ＞

愛が一層メロウ ／ 離婚伝説

＜最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA＞

エジソン ／ 水曜日のカンパネラ

＜最優秀 DJ 賞 in association with JDDA＞

DJ Nobu

＜グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ＞

「MIXER’S LAB SOUND SERIES Vol.4」より

「小さな花」/ 角田健一ビッグバンド

[アナログディスク部門]

北村 勝敏（カッティング・エンジニア）

内沼 映二（ミキシング・エンジニア）

イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』

05/21（水）京都・ロームシアター京都

05/22（木）京都・ロームシアター京都

※開催ウィーク：05/17（土）～05/23（金）

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/ja/