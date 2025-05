EC¾¦ºà14¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÂÐ±þ³È½¼¡ªNDP¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖVista Movie¡×

NDPマーケティングは、広告運用者向けAI動画作成ツール「Vista Movie」において、EC事業に関わる広告運用事業者および運用者向けに14種類のEC商材向けサービスを2025年5月19日から拡充しました。

NDPマーケティング「Vista Movie」

■Vista Movieとは

Vista Movieは、AIを活用した縦型広告動画作成ツールです。

動画編集スキルがなくても操作でき、初心者でも最短3分で5パターンの動画を生成できる機能を搭載しています。

これにより広告運用において重要な「クリエイティブのA/Bテスト」を加速することが可能です。

■主な特長

・動画制作コスト:数万円→数百円に削減

※同社調べ。

従来の外注制作と比較し、AIによる自動化で大幅なコスト削減が可能です(最安で1本数百円〜)。

・制作時間:数日→最短3分に短縮

※テンプレート選択と素材入力により、最短3分で初稿動画の生成が可能です(所要時間は内容により異なります)。

・広告運用のPDCAサイクルを高速化

※動画制作・改善サイクルを迅速化し、従来の週単位から日単位の改善フローが可能となります(一部事例ベース)。

・主要業界に対応したテンプレート搭載

・AIによる自然なナレーション音声の自動生成

・作成した動画は簡単に編集可能、かつテキストや画像の変更も直感的に操作

■新たに追加された14カテゴリ

・スキンケア

・育毛剤

・ナイトブラ

・レギンス

・健康食品

・インソール

・妊活

・消臭

・ヘアケア

・アイケア

・フィットネス

・睡眠

・置き換えサプリ

・ニキビケア

■料金プラン

ベーシックプラン:月額49,800円(税抜/月間100動画生成・1アカウントまで)

※代理店向けプランも用意しています。

