全国のマクドナルドに“日本のご当地食材”を使った「ご当地てりやき」が登場☆

2025年5月21日から期間限定で楽しめる、バーガー・マフィン・ポテトの5商品を紹介します。

マクドナルド『ご当地てりやき』

発売日:2025年5月21日

販売店舗

全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1989年に日本オリジナルのレギュラーメニューとして誕生した「てりやきマックバーガー」

ジューシーなポークパティと甘辛いてりやきソースが特徴の、長年愛される人気商品です。

そんな「てりやきマックバーガー」に、日本各地の食材を掛け合わせた「ご当地てりやき」が登場☆

北海道・瀬戸内・博多の味わいを楽しめる3種のバーガーと、朝マック・サイドメニューを含めた全5商品です。

北海道4種のチーズてりやき

価格:単品450円〜

「てりやきマックバーガー」に、北海道産のチェダーチーズ・クリームチーズ・マスカルポーネ・カマンベールチーズをブレンドしたチーズソースと、ホワイトチェダーチーズのスライスをプラス☆

ジューシーなポークパティと甘辛いてりやきソースに、濃厚でクリーミーなチーズの味わいが広がります。

チーズ好きにはたまらない、食べ応えのある一品です。

※ソースに北海道産4種のチーズを使用しています。

瀬戸内レモンペッパーたまごてりやき

価格:単品450円〜

「てりやきマックバーガー」に、瀬戸内産レモン果汁を使用した爽やかなレモンペッパーマヨとたまごをプラス☆

黒胡椒のアクセントが効いたすっきりとした酸味と、たまごのまろやかさが絶妙にマッチ。

爽やかな味わいが楽しめる春夏にぴったりの一品です。

博多明太ポテトてりやきチキン

価格:単品470円〜

「てりやきチキンフィレオ」に、博多産明太子を使用した明太ポテトフィリングとチェダーチーズをプラス。

サクサク衣のチキンパティと、ピリッとした辛さが後を引く明太ポテト、コクのあるチーズのボリューム満点な組み合わせが楽しめます☆

北海道4種のチーズてりやきマフィン

価格:単品400円〜

朝マック限定

ジューシーでスパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースを合わせ、4種のチーズソースとホワイトチェダーチーズ、レタスをマフィンでサンドしています。

朝から濃厚なチーズの味わいを楽しめる一品です。

※ソースに北海道産4種のチーズを使用しています。

シャカシャカポテト 名古屋名物手羽先味

価格:ポテトに+50円〜

名古屋名物手羽先をイメージしたシャカシャカポテト。

黒胡椒と甘辛い醤油ダレの香ばしい風味が、やみつきになる味わいです。

風味豊かな黒胡椒の刺激がパワーアップし、ポテトのおいしさを一層引き立てます。

グランドセット

さらに、+200円で「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」をグランドサイズにできる「グランドセット」も登場!

「グランドコーク」はMサイズの約2倍、

「グランドフライ」はMサイズの約1.7倍のボリュームで、満足感たっぷりに楽しめます。

てりやきxJAPAN TVCM

新TVCMには「オードリー春日俊彰」さんが登場し、X JAPANの「紅」がテーマソングしたTVCM。

春日さんの「てりやきだー!」の掛け声とともに、日本各地のてりやきバーガーが集結します。

日本各地のおいしさが一度に楽しめる「ご当地てりやき」シリーズ

バーガー3種、朝マック、サイドメニューと、どの時間帯でもご当地の味を満喫できます☆

マクドナルド『ご当地てりやき』の紹介でした。

