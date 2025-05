東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)〜6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”を開催!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでは“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”をテーマにしたスペシャルメニューが登場します。

今回は、2025年5月16日よりロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」後期のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」スペシャルメニュー(後期)

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」

ホテルのロビーに隣接する優雅な雰囲気のラウンジで、ロビーに響くピアノの音色とともにドリンクやスイーツをいただくことができます。

そんな「ハイピリオン・ラウンジ」では、2025年5月16日から「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」の後期スペシャルメニューが登場!

ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”ケーキセット

価格:2,800円

提供期間:2025年5月16日〜2025年6月30日

提供時間:12:00〜19:00

桃のムース レモン風味のスフレケーキコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分といたします

「ドナルドダック」と「ピート」のアートが目をひく、キュートなケーキセット。

「桃のムース レモン風味のスフレケーキ」はコロンと丸いフォルムで、「ドナルドダック」のイメージカラーでもある水色、白、黄色の3層になっています。

そして、桃の甘さとレモンの爽やかな味わいが相性バツグン◎

「ドナルドダック」のファンであるたくさんのクワッキーダックが描かれたアートも添えられています。

価格:1,600円

提供期間:2025年5月16日〜2025年6月30日

提供時間帯:カフェ&カクテル

グレープフルーツジュース、ソーダ、ライチーシロップ、ブルーシロップ、ホイップクリーム、レモン、マラスキーノチェリー、トッピングシュガー

レモン、マラスキーノチェリーで表現された「ドナルドダック」のくちばしがインパクトたっぷりなスペシャルドリンク。

グレープフルーツジュースとソーダがベースの見た目も涼しげなドリンクで、ライチーシロップがアクセントに!

トッピングのホイップクリームと一緒にいただきます。

スペシャルドリンクは、オリジナルコースターつき。

コースターには、フラッグを持って踊っている「ミニーマウス」と「デイジーダック」の可愛らしいアートがコミック風に賑やかにデザインされています!

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します

ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”プレミアムスウィーツセット

価格:6,800円

提供期間:2025年5月16日〜2025年6月30日

提供時間:15:00〜19:30

アペタイザー・オニオンムース・ハムのゼリー寄せ・ローストビーフ生春巻・キヌアと スモーク サーモンブレッド・タマゴとチーズ・彩り野菜とシーフード スパイ シーミートソース・豚肉とバルサミコソース デザート ・ココナッツブランマンジェとトロピカルフルーツゼリープティ・フール・バターサンドクッキー・ギモーヴ・プチシュークリーム・キャラメルコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分といたします

たくさんのスウィーツを一度に楽しめるプレミアムスウィーツセット。

プレートには、一口サイズのアペタイザーやスウィーツが豪華に、そして可愛らしく盛り付けられています。

また、アペタイザーやスウィーツの上にはクワッキーダックやトロフィー、冠などのイベントにちなんだモチーフも添えられ、「ココナッツブランマンジェとトロピカルフルーツゼリー」の上には仲良く背中を合わせてポーズをとる「ドナルドダック」と「ピート」の姿も☆

それから、プレミアムスウィーツセットにはオリジナルチャームもついてきます。

スーパースターとなった「ドナルドダック」のカッコイイチャームで、下部にはゆらゆらと揺れるクワッキーダックのモチーフも!

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

「ドナルドダック」でいっぱいのスウィーツやスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」スペシャルメニュー(後期)の紹介でした☆

