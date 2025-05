【「リーグ・オブ・レジェンド」パッチノート「25.10」】 5月14日 公開

ライアットゲームズはPC用MOBA「リーグ・オブ・レジェンド」(LoL)のパッチノート「25.10」を5月14日に公開した。今回のアップデートでは、新ゲームモード「ブロウル」が実装される。

「サモナーズリフト」のチャンピオンの調整では、ルルやナフィーリなどのチャンピオンが弱体化され、チョガス・スモルダーなどが強化される。また、APアイテムの調整も実施され、「ライアンドリーの仮面」などが弱体化される一方、「ルーデン コンパニオン」などのバーストアイテムが安くなり、APアサシンのパワースパイクが早まった。

さらに、ルーン「解放の魔導書」も強化され、基本及び最大交換時のリチャージクールダウンが短縮されている。

パッチハイライト

本パッチで追加される新モード「ブロウル」は狭いエリアで5人チーム同士の戦闘が行われるクイックゲームモード。キルを奪い合い、ミニオンを敵の本拠地まで進めれば勝利となる。戦略性よりもアクション性が重視され、1試合あたり10分ほどで決着がつく。

「ブロウル」は日本時間5月15日3時00分から日本サーバーでプレイ可能となる予定。

新モード「ブロウル」

