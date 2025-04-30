ÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤Î½¸ÃÄË½¹ÔÀàÅð»ö·ï¡¡½ý³²¡¢Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤Ø¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÊ£¿ô¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¡¡
ÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç4·î19Æü¤ËÈ¯À¸¤··Ù»¡¤¬Åö½é¡¢¶¯Åð½ý³²¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÊ£¿ô¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤Î½¸ÃÄË½¹ÔÀàÅð»ö·ï¡¡½ý³²¡¢Ë½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤Ø¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÊ£¿ô¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¡¡
¤³¤Î»ö·ï¤Ï4·î19Æü¸áÁ°2»þÈ¾Á°¡¢ÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç´Ç¸î»Õ¤ÎÃËÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢½êÍ¤¹¤ë¸½¶â¤ª¤è¤½48Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò»ý¤Áµî¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢10Âå¤ÎÃË½÷¤ËË½¹Ô¤µ¤ì¤Æº¸Â¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂçÊ¬»ÔÅÔÄ®¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¡¢°æñ±ÅÄÎ¶ÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤ò28ÆüÂáÊá¤·¡¢30ÆüÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°æñ±ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃËÀ¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿18ºÐÌ¤Ëþ¤Î10¿Í¤Û¤É¤òÆÃÄê¤·»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤ò½ý³²¤äË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£