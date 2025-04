YouTuberのJukiaが自身のチャンネルで公開した動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、心温まる国際交流の様子が映し出されている。動画は、Jukiaが羽田空港で日本に到着したばかりのアメリカ人カップル、AさんとBさんに出会い、自身の車で東京観光や宿泊先への送迎を無料で行う「FREE RIDE」企画へ誘う場面から始まる。



Jukiaから「出来すぎた話に聞こえますよね?」との問いかけに、「少しね…」と半信半疑の様子を見せながらも、YouTubeチャンネルを確認して企画の真意を理解したAさんとBさんは、「やろう!」と快諾。車内での会話がスタートした。



ミネソタ州から訪れたという2人は、Aさんがウェディングフォトグラファー、Bさんがそのアシスタントを務める夫婦。「普段はカメラの後ろにいるから」と撮影されることに少し戸惑いながらも、明るくインタビューに応じていた。日本に来た目的は「美しさ」と「食べ物」だと語り、特に桜を楽しみにしていたという。



2週間の滞在予定で、東京を皮切りに京都、城崎温泉、大阪を巡る計画だという。富士山を見るために新幹線の「右側の席を取った」と話し、旅の準備も万端のようだった。



話題は2人の馴れ初めにも及び、「高校のスペイン語のクラスで出会った」と、17歳からの長い付き合いであることを明かした。Aさんが「パイロットライセンスを取得中」であることや、Bさんが「釣りや狩猟」といった意外な趣味についても語られた。また、「ミネソタ州には1万以上の湖がある」という話題から、自然環境の違いについても意見を交わしていた。



Jukiaの運転で2人が訪れたのは、桜が満開の目黒川。「信じられない! 朝はミネソタにいたのに。今、桜の花を見ているなんて(笑)」とAさんが感嘆し、「きれいだねー!」と感動の声を上げた。Bさんも「街の中にあるっていうのもとてもいいよ!」と桜と町並みを眺めながら、桜並木の下で記念撮影を楽しんだ。撮影後は、待望の食事タイムへ。



Jukiaが予約した居酒屋では、刺身、唐揚げ、卵焼き、餃子など、さまざまな日本食が提供された。料理を味わうたびに、Aさんからは「驚異的に美味しいよ!」「すごい柔らかいね!」などの賛辞が飛び出した。Bさんも、大好きなマグロの刺身を堪能していた。また、食の好みに関しては、2人とも「キノコが嫌い」という点でJukiaと意気投合する場面もあった。



動画の最後には、Jukiaからファンが作成したブックマークやポケモンカードといったサプライズプレゼントが贈られ、夫妻は「Thank you so much!」と喜んで受け取った。



空港での偶然の出会いから始まった「FREE RIDE」は、夫妻にとって日本での思い出深い体験の一つとなったようだ。Jukiaの温かなおもてなしと、AさんとBさんのオープンで好奇心旺盛な人柄が、視聴者にも笑顔と共感を届けている。異文化交流の魅力が詰まった、見応えのある内容となっている。

