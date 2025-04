Googleが空調管理デバイスとして2024年に発表した第4世代の「Nest Learning Thermostat」で最先端の機能を提供するためということを理由に、すでに発売から10年以上が経過している第1世代と第2世代の端末のサポートを終えることを明らかにしました。Support changes to our earliest generation Nest Learning Thermostats - Google Nest Community

Googleによると、今回サポートが終了するのは2011年に発売された第1世代の「Nest Learning Thermostat」、2012年に発売された第2世代の「Nest Learning Thermostat」、2014年に発売された第2世代「Nest Learning Thermostat」ヨーロッパ版の3機種。それぞれ、ソフトウェアアップデートが2025年10月25日をもって打ち切られ、NestアプリやHomeアプリでもサポートされなくなります。また、在宅/外出アシストやGoogleアシスタントのコントロール機能も使えなくなります。一方で、温度変更・モード変更・スケジュール機能・設定などは引き続き利用可能です。Googleは、2024年8月に第4世代の「Nest Learning Thermostat」を発表しており、今回サポートが切れるユーザーに対しては乗り換えを推奨しています。GoogleがAI搭載空調管理デバイス「Nest Learning Thermostat(第4世代)」を発表 - GIGAZINE乗り換え促進のため、対象ユーザー向けに特別オファーが用意されています。内容は、アメリカのユーザーは第4世代の「Nest Learning Thermostat」が希望小売価格279.99ドルから130ドル値引き、カナダのユーザーは希望小売価格379.99ドルから160ドル値引きになるというもの。また、ヨーロッパのユーザーは、Google Homeアプリで他のスマートホーム端末と一緒に使えるTado Smart Thermostat Xのスターターキットが50%引きになるとのことです。当該端末の販売価格は199.99ユーロです。Wireless Smart Thermostat X - Starter Kit - tado° Shophttps://shop.tado.com/en/products/wireless-smart-thermostat-x-starter-kitなお、2015年発売の第3世代端末や2017年発売の「Nest Thermostat E」、2020年発売の「Nest Thermostat」などのサポートは続きます。