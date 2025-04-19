[4.19 ラ・リーガ第32節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※23:15開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 8 ペドリ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 20 ダニ・オルモ

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

FW 19 ラミネ・ヤマル

監督

ハンジ・フリック

[セルタ]

先発

GK 13 ビセンテ・グアイタ

DF 5 セルヒオ・カレイラ

DF 20 マルコス・アロンソ

DF 29 Yoel Lago

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 6 イライクス・モリバ

MF 8 フラン・ベルトラン

MF 14 イケル・ロサダ

MF 18 パブロ・デュラン

MF 19 ビリオット・スウェドベリ

FW 7 ボルハ・イグレシアス

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 3 オスカル・ミンゲサ

DF 21 ミハイロ・リスティッチ

DF 24 カルロス・ドミンゲス

MF 4 ウーゴ・ソテロ

MF 11 フランコ・セルビ

MF 16 ジャイウソン

MF 23 ウーゴ・アルバレス

MF 25 ダミアン・ロドリゲス

MF 28 フェル・ロペス

FW 10 イアゴ・アスパス

FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス

監督

クラウディオ・ヒラルデス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります