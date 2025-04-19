バルセロナvsセルタ スタメン発表
[4.19 ラ・リーガ第32節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ハンジ・フリック
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 5 セルヒオ・カレイラ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 29 Yoel Lago
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 14 イケル・ロサダ
MF 18 パブロ・デュラン
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 4 ウーゴ・ソテロ
MF 11 フランコ・セルビ
MF 16 ジャイウソン
MF 23 ウーゴ・アルバレス
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
MF 28 フェル・ロペス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス
監督
クラウディオ・ヒラルデス
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ハンジ・フリック
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 5 セルヒオ・カレイラ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 29 Yoel Lago
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 14 イケル・ロサダ
MF 18 パブロ・デュラン
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 3 オスカル・ミンゲサ
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 4 ウーゴ・ソテロ
MF 11 フランコ・セルビ
MF 16 ジャイウソン
MF 23 ウーゴ・アルバレス
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
MF 28 フェル・ロペス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス
監督
クラウディオ・ヒラルデス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります