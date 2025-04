GoogleのPixel、 Android 、Chrome、ChromeOS、Googleフォトといったプラットフォームやデバイスを開発するプラットフォーム&デバイス部門が、数百人の従業員を解雇したとThe Informationが報じています。Google Lays Off Hundreds of Employees in Android , Pixel Group - The Informationhttps://www.theinformation.com/briefings/google-lays-hundreds-employees-android- pixel -group

Google lays off hundreds of employees in Android , Pixel teams, The Information reports | Reutershttps://www.reuters.com/technology/google-lays-off-hundreds-employees-android- pixel -group-information-reports-2025-04-11/Google layoffs impact hundreds in Pixel, Android divisionhttps://9to5google.com/2025/04/11/google- pixel -android-layoffs/Google lays off hundreds of people from inside its Platform and Devices divisionhttps://www.engadget.com/big-tech/google-lays-off-hundreds-of-people-from-inside-its-platform-and-devices-division-122328196.htmlGoogleはプラットフォーム&デバイス部門で「数百人の従業員を解雇した」とThe Informationが報じています。Googleはこの件を報じたThe Informationに対して人員削減を認める声明を出しており、人員削減の理由を「より機敏になり、より効率的に運営することに注力するため」と説明しています。プラットフォーム&デバイス部門の中で、特に大きな影響を受けたチームや製品があるかについて、まだ具体的な情報は出ていません。主要なサービスや取り組みは継続されるため、エンドユーザーが今回の変更による変化に気付く可能性は低いです。Googleのプラットフォーム&デバイス部門は、 Android Android Auto、 Android TV、Wear OS、 Android XR、Chrome、ChromeOS、Googleフォト、Google Oneといった ソフトウェア プラットフォームと、Pixel、Fitbit、Nestといった ハードウェア の開発に携わるグループです。ただし、Google検索およびGoogleマップ、Geminiは別のグループが開発を担当しています。プラットフォーム&デバイス部門を率いるのはシニアヴァイスプレジデントのリック・オスターロー氏で、2万5000人以上の従業員が働いています。なお、Googleは2025年1月に Android ・Chrome・Pixelなどを扱うプラットフォーム&デバイス部門を対象に自発的退職プログラムを発表したばかりでした。Googleが Android ・Chrome・Pixelなどを扱うプラットフォーム&デバイス部門を対象に自発的退職プログラムを発表 - GIGAZINE