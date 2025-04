自分と相性のいいユーザーと繋がり、自然に仲良くなれる場所へ！Bondee ボンディー

スマートフォン向けメタバースSNS『Bondee ボンディー』は、2025年3月25日(火)、version4.6の大型アップデートを実施し、自己表現と交流を促進する新機能を導入しました。

スマートフォン向けメタバースSNS『Bondee ボンディー』は、2025年3月25日(火)、version4.6の大型アップデートを実施し、自己表現と交流を促進する新機能を導入。

今回のアップデートにより、ユーザーがこれまで以上にクリエイティブな方法でコミュニケーションできるようになります。

【新規アップデート概要】

メイン画面では、近くのユーザー、航海、Qupidが主な表示となりました。

ナビゲーションバーにてタイムライン、チャット、マイページへ移動できます。

真ん中の+ボタンでは日記のような写真付きのテキスト投稿ができます。

アップデート内容

【近くのユーザー】

位置情報から近くにいるユーザーがアバターでランダムに出現します。

また位置情報をもとに現在の天気と気温がわかります。

ここで24時間限定コンテンツのBoop!(つぶやきステータス)でボイス、テキストを自分のアバターで表現できます。

写真を挿入、写真編集で自分のアバターを貼り付けできます。

近くのユーザーに表示されたくない場合、設定で非表示にできます。

近くのユーザー

【航海】

自分のアバターが船に乗り景色を楽しみながらユーザーに出会える機能です。

ここでは唯一音声通話ができる機能を搭載しています。

船に乗る前に(ボイスで航海)または(テキストで航海)を選べます。

航海設定では出会う相手の性別と使用する言語を選ぶことでその言語のユーザーに出会うことができます。

出航し、ユーザーに出会うと時間制限のカウントダウンが始まり、プロフィールを公開せずに相手と会話が楽しめます。

会話で相手を詳しく知りたい場合はプロフィールの公開でより自分の情報を提示できます。

また相手もプロフィールを公開すると時間制限なしに話せます。

会話の話題作りのために(一緒に回答)というミニゲーム、写真を送り合うことも可能です。

出航回数は1日の回数制限があります。

航海

【Qupid】

Qupid(AI機能)と話をすることでより相性のいいユーザーを提案してくれます。

Qupidとチャットしたり、プロフィールの自己紹介をいれることで(MY DNA)というレポートが更新されます。

そのレポートはQupidが作るAIレポートです。

この機能の航海と違うところは、MY DNAが自分の好みや相性がいいユーザーを紹介してくれるところです。

紹介してほしくない場合は設定でオフにもできます。

Qupid

【タイムライン-投稿】

Bondeeでは日記のような投稿ができるポストがあります。

写真とGIF(最大9枚)とテキストの投稿、位置情報を追加することができます。

投稿後はタイムライン欄(おすすめ/フォロー)で表示され、いいねやコメントをすることができます。

タイムライン

【チャット】

チャットではユーザーとのやり取りにアバターでリアクションしたり、アバターがアイテムを使って話をしたりなどのほかに、以下の機能があります。

(○○のB-Zone)自分の部屋、友だちの部屋でのチャットと足跡履歴が確認できます。

(新しい友だち)友だちではないユーザーからのフォロー通知が来ます。

(コミュニティ通知)ポストのいいね、コメントが届きます。

(Bondeeアシスタント)Bondeeからのイベント通知が届きます。

(システム通知)自身がフィードバックで報告した内容の返信が届きます。

チャット

【現在のBondeeについて】

Bondeeについて

2022年、Bondeeは「友達と“一緒に暮らせる”オンラインプラットフォーム」を目指して誕生しました。

2024年からアバターや部屋を通じて自己表現の強化に注力し、ユーザー同士が心からつながれるメタバース空間を提供しています。

AR機能や新たな自己表現の追求に注力することで大切な気づきがありました。

それは急速に変化し、情報が溢れる世界において、人々が本当に求めているのは「自分らしくありのままでいられること」と「心からつながれる空間」であることです。

それが今回リリースしたversion4.6のBondeeとなります。

◆アバターをより自分らしくカスタム

◆自然体でのコミュニケーションを生み出すプラットフォームデザイン

◆あなたのことを心から理解してくれる人に出会い、繋がる

Bondeeは流行に流されず、ユーザーが今を楽しみ、本当に大切なものを見つめられるよう、私たちはリアルを生きる人々が「自分らしくいられる場所」を創り続けます。

「Play, Chat, Bond」、これがBondeeのスローガンです。

