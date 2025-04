幾田りらが、新曲「恋風」と「スパークル - From THE FIRST TAKE」を、本日4月7日に同時配信リリースした。

新曲「恋風」は、本日21時よりABEMAで放送される『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌として書き下ろされたもの。恋をすることで生まれる淡い感情や、相手を想う気持ちを表現した、春の訪れを感じさせる爽やかな楽曲となっている。

また、同時配信リリースとなる「スパークル - From THE FIRST TAKE」は、同番組の挿入歌に。本楽曲は、2022年に放送された『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌「スパークル」を、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露した際の音源を収録したものになっている。

なお、幾田りらの同番組の主題歌担当は、『今日、好きになりました。向日葵編』での「ロマンスの約束」(2019年)、『今日、好きになりました。蜜柑編』での「スパークル」(2022年)に続き、3年ぶり3度目となる。

