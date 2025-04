「上位5%」を狙う──コラボ時代のターゲティング

ランウェイも熱狂するコラボとスノーファー旋風

バレンシアガとプーマのコラボレーション

スニーカー市場の覇権争いと成長する新興ブランド

「今がいちばん面白い」広がり続けるフットウェアの可能性

ハイ ファッション とスニーカーのクロスオーバーは熱気を帯びている。2月には、VANS(バンズ)がヴァレンティノ(Valentino)と、バレンシアガがプーマ(Puma)と、コムデギャルソン(Commes des Garcons)がニューバランス(New Balance)と、バブアー(Barbour)がクロックス(Crocs)と コラボレーション した。こうしたコラボの多くは、今シーズンのパリ ファッション ウィーク(Paris Fashion Week)でのヴァレンティノのショーで披露されたVANSxヴァレンティノのシューズのように、世界最大のランウェイで披露されている。また、スニーカーとローファーを組み合わせた「スノーファー(snoafer)」も登場しており、ふたつの世界をひとつの個性的なスタイルに融合させている。これもまたホカがスピードローファー(Speed loafer)で取り入れた トレンド で、「ランナーズワールド(Runner's World)」誌によれば、このスノーファーはその奇抜な外観から「 常軌を逸した 」と評されている。だがこうした実験は、ホカやオン(On)のようなブランドが、スニーカー 市場 の巨人であるナイキやアディダスから 市場 シェアを奪うことにも貢献している。3月20日、ナイキは売上高が11%減と、過去5年間で最悪の減収を報告した。アディダスも直近の決算では予想よりも好調だったとはいえ、スニーカー 市場 におけるシェアは低下している。そのため、ホカやオンといったブランドがより大きなシェアを手にすることになった。ホカの親会社であるデッカーズブランズ(Deckers Brands)は、2月の直近決算後に売上が急増した。一方、オンは3月初めに2024年の通期利益を発表、30%近い成長を示した。3月初めに発表されたマッキンゼー(McKinsey)と世界スポーツ用品産業連盟(the World Federation of the Sporting Goods Industry)の報告書によると、ナイキの 市場 シェアが20%減少した一方で、デッカーズは80%、オン ランニング は147%増加している。ホカは成長戦略の一環としてハイ ファッション とのつながりをアピールした。オンは2022年以降、スペインのラグジュアリーブランド、ロエベ(Loewe)との コラボレーション を続けている。「 ファッション とラグジュアリーブランドが追い上げてきている」と、オンの共同創業者でエグゼクティブ共同会長のデビッド・オリャバン氏は、3月4日に行われた決算説明会で語った。「プレミアムスポーツブランドだけが、パフォーマンスと文化的関連性の交差点に完璧に位置している。我々は単に波に乗っているのではなく、その中心にいるのだ」。トリプルSの時代は終わったかもしれないが、ハイ ファッション とスニーカーの コラボレーション はこれからも続いていくことは間違いない、とサイカナ氏は言う。「今はフットウェア業界が本当に楽しい時代だ」とサイカナ氏は述べた。「スニーカーローファーの瞬間は白熱している。当社のローファー、スピード(Speed)はメンズ ファッション ウィーク中にバイラルになり、45分で完売した。ブーツやローファー、あるいはスニーカーを問わず、フットウェアの幅広い選択肢が求められている」。[原文:Fashion Briefing: High fashion’s love affair with sneaker brands like Hoka still runs hot]DANNY PARISI( 翻訳 :Maya Kishida、編集:戸田美子)Image via Marni/Balenciaga