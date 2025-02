【Xbox Game Pass:「Balatro」】2月25日より登場

マイクロソフトは、サブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」にてデッキビルダーゲーム「Balatro」を2月25日より配信を開始した。

本作はポーカーとローグライクを合わせたデッキビルダーゲーム。ユニークなジョーカーカードでシナジーやビルドを作って、強い役を組み合わせていく。

カードには異なるユニークなアビリティを持ったジョーカーをはじめ、デッキ、タロットカード、プラネットカード、スペクトラルカード、ギフトカードなどがあり、組み合わせによって様々なシナジーを発揮する。

