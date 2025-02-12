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5G NR(SA, NSA): n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE (FDD, TDD): Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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