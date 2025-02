近江トラベルは、団体向けのビワイチサイクリング体験を2025年2月10日から発売します。

近江トラベル「ビワイチサイクリング体験」

近江トラベルは、団体向けのビワイチサイクリング体験を2025年2月10日から発売。

貸切バス、ホテル、レンタルバイク、サポートカーの手配から、スケジュールのプランニングまで、利用者の要望に応じた1泊2日のプランを提案。

健康促進にも最適!専門ガイドとサポートスタッフが同行し、安全で快適なサイクリング旅が楽しめます。

国内外の旅行会社からのご相談も大歓迎!旅程管理主任資格を持つスタッフがツアーコンダクターとしてサポートします。

ビワイチ

ビワイチ

よくあるご質問(FAQ) について

●滋賀県内の到着地はどこが便利ですか?

伊丹空港、神戸空港、または京都駅から守山(スタート地点)へのアクセスがスムーズです。

●出発地点はどこになりますか?

守山から彦根までの約40kmコースを案内します。

レンタルバイクを利用し、約5時間のビワイチサイクリング体験を楽しめます。

●どんな服装が適していますか?

下半身はストレッチの効いた素材、上半身は重ね着がおすすめ。

転倒時のケガを防ぐ手袋や、走行中の飛来物から目を守るサングラスもぜひ用意ください。

●手荷物はどうなりますか?

サポートカーが同行し、お客様の荷物をお預かりします。

●保険には加入していますか?

滋賀県では 自転車保険への加入が義務化されています。

同社では、いざという時に備えて保険に加入しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 安全で快適な旅をお届け!近江トラベル「ビワイチサイクリング体験」 appeared first on Dtimes.