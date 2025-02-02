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Arouca, Cartão Amarelo, Pedro Santos, 98m— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) February 1, 2025
FC Arouca: Pedro Santos recebe cartão amarelo. Pedro Santos vê o amarelo mas o lance foi com Trezza e Fukui Yamada.#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA20#CDNFCA #CDN #FCA pic.twitter.com/1PPMWDXX9X