ポケモンは2月1日、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、「トレード機能」の改善の可能性を検討中と発表した。

「トレード機能」は、1月29日に実装されたカード交換機能。フレンド同士であること、同じレアリティのカード同士であること、また高いレアリティのカードには別途ゲーム内アイテム「トレードメダル」が必要になるなど、特定の条件下で利用できるものとなっている。

公式の発表では、「トレードに必要なアイテムや制約は、BOTや複数アカウントによる不正を防ぎ、ユーザー間の公平性や収集の楽しさ、ゲームバランスを維持するため」に設けているとした一方で、「一部の制約がトレードの気軽さを損ねているとのご指摘」もあったという。そのため、「現在、改善の可能性について検討しております」とした。

なお「トレードメダル」については、「イベント配布を含む複数の入手方法をご提供する予定」としている。

