¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹Êý¿Ë¡¡¥°¡¼¥°¥ë¡¢ÊÆ¹ñÆâ¸þ¤±
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥°¡¼¥°¥ë¤Ï27Æü¡¢ÃÏ¿Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ì¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¥á¥¥·¥³ÏÑ¤È¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¥á¥¥·¥³°Ê³°¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ¹¹Á°¸å¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌ¾¾Î¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤ÏX¤ÇÃÏÌ¾ÊÑ¹¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¤Ê¾ðÊó¤ÇÌ¾¾Î¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÑ¹¹¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î´·Îã¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£