【Assetto Corsa EVO】1月17日 早期アクセス開始価格:未定

505 Gamesは、レースゲーム「Assetto Corsa EVO(アセットコルサ エボ)」のSteam早期アクセスを1月17日(日本時間)より開始する。なお、本作の価格は未定。

本作は、レーシング・シミュレーションゲーム「Assetto Corsa(アセットコルサ)」シリーズの完全新作。KUNOS Simulazioniが開発を担当している。

本作では、前作同様、モータースポーツの歴史を網羅する様々なクラスのマシンが登場。ロードカー、クラシックカー、ハイパーカー、レースカーまで、モータースポーツの世界を代表する幅広いマシンが収録されている。マシンは、電子システム、機械制御、空気力学に基づく走行動作を追求した最先端システムで再現され、レーザースキャン技術で生み出したリアルなサーキットを走行することができる。

【『Assetto Corsa EVO(アセットコルサ エボ)』日本時間2025/1/17(金)にSteam早期アクセス開始】【KUNOS Simulazioni 共同設立者兼エグゼクティブマネージャー/マルコ・マッサルート氏 コメント】

世界中のファンの皆様に「Assetto Corsa EVO」の発売に関して大きな関心をいただき誠にありがとうございます。現在、KUNOS Simulazioniでは今作を完璧に仕上げるために全力で開発を進めています。私たちの目標は「Assetto Corsa EVO」において、すべてのシムレース・ファンの期待にお応えする品質を確保することです。コミュニティからの熱いサポートに対し心から感謝いたします。今後、さらにエキサイティングなニュースを共有していきますので、ぜひ楽しみにしてください!

