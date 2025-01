長崎・ハウステンボスの余韻をそのままに贅沢なステイを楽しめる「ホテルアムステルダム」

パークの中心という好立地ならではの賑わいに満ちた華やかなパークホテルです。

今回は、そんな「ホテルアムステルダム」のレストラン「アクールベール」の朝食ブッフェを紹介します☆

ハウステンボス/ホテルアムステルダム「アクールベール」朝食ブッフェ

営業時間・料金

時間 6:30〜10:00(※土日祝はブランチ営業6:30〜14:00)

料金 大人(中学生以上)3,800円

4歳〜小学生 1,900円

※年末年始、その他繁忙日は料金が変更になる場合があります

ホテルアムステルダムにある「アクールベール」は、窓の外には絵画のような景色。

おいしさと感動に満ちた幅広い世代に愛されるレストランです。

そんな「アクールベール」では、長崎の食材を使用した朝食ブッフェが提供されています。

長崎の風土に培われたメニューが盛りだくさん☆

雲仙しまばら鶏のハムに長崎銘柄豚の厚切りハム、近海の魚を使った特産「川内すぼ」や、つややかな県産米の炊きたてごはん。

長崎名物の皿うどんや

角煮まんなどが提供されています。

まるで長崎をぐるりと旅をした気分になれるメニューが揃っています。

ほかにも、リピーターにも愛されるホテル特製カレーも名物!

長崎県産牛すじ肉を煮込み、グリーンカレーに黒ゴマをブレンドして風味を引き立てたスパイシーな黒カレー。

ランチやディナーで好評を博した逸品が朝食ブッフェでも提供されています。

加えて、九州各地から取り寄せた、目にも鮮やかな野菜たち。

多彩なドレッシングとトッピングでさらにおいしくアレンジして、フレッシュな栄養でカラダを満たせます。

毎朝、焼きたてが提供されているパンも魅力のひとつ。

バター香るデニッシュや本格ハード系パン、ヘルシーなはちみつグラノーラ入りなど、豊富なバラエティからお好みに合わせて選べます。

旨み際立つ「そのぎ茶」や長崎県産みかんジュースなどご当地ものも並ぶドリンクバー。

挽きたてコーヒーは、爽やかな酸味の春夏ブレンド、濃厚なコクの秋冬ブレンドと季節で豆を変えています。

お子さまにも優しいサービスも提供。

キッズ用食器・カトラリー・イスはもちろん、1歳未満のお子さまを対象にした離乳食も用意。

人気キユーピー商品が数種類用意されています。

長崎の名物を朝から堪能できる朝食ブッフェ。

土日はブランチ利用もできるので、ホテルでゆっくり過ごしたいゲストにもおすすめです☆

長崎の名物を満喫!ハウステンボス/ホテルアムステルダム「アクールベール」朝食ブッフェの紹介でした。

