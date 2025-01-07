¥µー¥Ð¥ï¥¯¥¹¤Ï¹â¤¤¡¢£É£É£Ê¤È£Á£×£Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¡þ
¡¡¥µー¥Ðー¥ïー¥¯¥¹<4434.T>¤Ï¹â¤¤¡£¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö<3774.T>¤È£Á£×£Ó¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¡¦¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS